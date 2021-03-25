У россиян могут начать отбирать автомобили за сброс мусора в лесу

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законопроект, ужесточающий наказание за организацию незаконных мусорных свалок в лесу. Документ разработало Законодательное собрание Московской области, передает «Парламентская газета».

Как считают авторы документа, количество незаконных свалок в лесу продолжает расти, в то время как наказание за это несоразмерно ущербу. Поэтому они предлагают увеличить штраф для физических лиц до трёх-пяти тысяч рублей, а в случае повторного нарушения отбирать машины. Такую функцию планируют отдать полиции.

По мнению инициаторов законопроекта, предлагаемые меры позволят значительно улучшить экологию в стране.