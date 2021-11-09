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Обвиняемого в хищении 21 млн ректора Шанинки Сергея Зуева отправили в СИЗО

До сегодняшнего дня ученый находился под домашним арестом – недавно он перенес операцию на сердце

Фото: АГН "Москва"

Мосгорсуд по требованию прокуратуры изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, которого обвиняют в хищении 21 миллиона рублей.

Как пишет «Новая газета», Зуева взяли под стражу на заседании суда.  

Отмечается, что заседание должно было пройти еще в октябре, однако судьи не смогли вынести решение и потребовали представить дополнительные документы о состоянии здоровья обвиняемого. 

Сергей Зуев находился под домашним арестом с 13 октября, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ректора Шанинки не стали отправлять в СИЗО из-за опасений, связанных с состоянием его здоровья. Прокуратура обжаловала это решение, настояв на том, чтобы Зуева поместили в СИЗО. После этого у него случился гипертонический криз, ученому пришлось делать срочную операцию на сердце.

Помимо Сергея Зуева, по делу проходят экс-заместитель министра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Мария Ракова, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. По версии следствия, они похитили средства, выделенные для реализации государственных контрактов в рамках программы «Образование», которые были заключены с фондом, привлекшим Шанинку в качестве субподрядчика. Все фигуранты дела в настоящий момент арестованы.

Более 300 научных деятелей попросили генпрокурора Краснова не помещать ректора «Шанинки» в СИЗО

Теги: #Шанинка

Рубрика: Общество

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