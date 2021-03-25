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«Медуза»*: Дело Раковой основано на экспертизе РАО, которую возглавляет экс-министр Васильева

Дело появилось после того, как возглавляемая конфликтовавшей с Раковой экс-чиновницей Российская академия образования сделала экспертизу о «некачественных» исследованиях

Фото: Global Look Press, АГН "Москва"

Марина Ракова, Ольга Васильева

Источник, близкий к следствию по делу о мошенничестве бывшей замминистра просвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, пояснил, что обвинение против них основывается исключительно на экспертизе исследований, проведённых «Шанинкой» по заказу Минпросвещения. Следователи с подачи специалистов из Российской академии образования (РАО) заявляют, что исследования были проведены «некачественно», а в «Шанинке» настаивают, что все работы выполнили добросовестно.

РАО сейчас возглавляет министр образования (а затем просвещения) правительства Дмитрия Медведева Ольга Васильева, которая до 16 августа 2021 года была председателем попечительского совета РАО, а после стала президентом Академии благодаря поправкам, внесённым в устав организации правительством Михаила Мишустина вопреки мнению многих академиков.

Как сообщает «Медуза»*, во времена работы в Минпросвещения у Васильевой был «острый конфликт» с Раковой, однако о его причинах издание не знает.

«Экспертиза — это некое заключение [РАО] на 30 страниц о том, что работы выполнены некачественно», — поясняет собеседник «Медузы».

Следствие полагает, что Ракова пролоббировала контракт с «Шанинкой» на исследования. В результате государству якобы был нанесён ущерб в 50 миллионов рублей. В деле фигурируют ещё несколько человек, работавших с Раковой, а также ректор «Шанинки» Сергей Зуев, которого подозревают в хищении 21 миллиона рублей.

Все фигуранты дела свою вину отрицают.

Сегодня в Москве состоится суд по избранию меры пресечения Сергею Зуеву, задержанному накануне в больнице, несмотря на проблемы со здоровьем.

*«Медуза» объявлена в России «иностранным агентом».

Теги: #Шанинка

Рубрика: Общество

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