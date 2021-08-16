Главное к 17 августа: Увольнение Васильевой, победа над метро, новая реальность в Афганистане
Васильеву убрали из РАО, машинист оспорил увольнения из метро, последние сводки по Афганистану. Главное к утру вторника
Президент Владимир Путин снял с должности главы попечительского совета Российской академии образования экс-министра образования Ольгу Васильеву. Указ опубликован на правительственном сайте. Причины отставки не приводятся.
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Также Путин утвердил план по борьбе с коррупцией на ближайшие три года. В него в частности входят такие пункты как запрет на госслужбу тем, кто привлекался за коррупцию, создание в интернете контента по «популяризации антикоррупционных стандартов», усиление уже существующих бюрократических мер. Кроме того, в вузах должны начать готовить специалистов по направлению «Антикоррупционная деятельность».
Уволенный из метро после слива базы сторонников Навального машинист Владимир Шляпкин добился восстановления на работе через суд, пишет «Новая газета». Более того, Орехово-зуевский городской суд решил, что московский метрополитен должен заплатить ему 450 тысяч рублей зарплаты за пропущенные три месяца и 15 тысяч в качестве морального ущерба.
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Правительство в разы увеличивает финансирование проекта по созданию «государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Кроме заложенных под эти нужны 3 млрд рублей АНО «Институт развития интернета» получит ещё 7 млрд, пишет РБК.
Перелеты из России в Дели и Бангкок будут проходить дольше. «Аэрофлот» принял решение, что их судна не будут пока летать над территорией Афганистана, передает Forbes со ссылкой на официального представителя компании. Грузовая компания AirBridgeCargo также будет облетать воздушное пространство этой страны.
И снова про Афганистан
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана. Он также призвал «Талибан»* к соблюдению прав афганцев, к прекращению насилия и соблюдение международных договоренностей.
«Следующие дни будут решающими. Мир смотрит на нас. Мы не можем и не должны бросать в беде народ Афганистана», — сказал он (цитата по ТАСС).
Президент США Джо Байден уже распорядился выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана.
Происходящее в стране прокомментировала и канцлер Германии Ангела Меркель. Она признала, что столь стремительного захвата городов террористами власти ФРГ предвидеть не смогли и сейчас им предстоит эвакуировать порядка полутора тысяч афганцев, работавших с бундесвером. Ранее речь шла о 10 тысячах беженцев в сумме.
События в стране она оценила как «чрезвычайно горькие, драматичные и ужасающие». Кроме того, Меркель выступила с критикой западных военных структур, которые допустили эту ситуацию. Канцлер считает это «крупнейшим поражением НАТО с момента его создания».
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Главы профильных комитетов Европарламента считают, что ЕС необходимо разработать новую стратегию работы с Афганистаном. Они опасаются, что созданный уходом американцев «политический вакуум» в регионе заполнят Китай и Россия. «В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — пишут депутаты.
При этом глава китайской дипломатии Ван И также выступил с заявлением по Афганистану, отметив, что КНР готов работать с США, чтобы страна снова «не погрузилась в гражданскую войну и гуманитарную катастрофу, [чтобы] предотвратить её превращение в место вскармливания терроризма и их убежище», — говорится в опубликованном сообщении МИД КНР. Дипломат также призвал США способствовать предотвращению хаоса в регионе.
Также Ван И в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости совместной работы в Афганистане. В это сотрудничество, по его мнению, входит «защита законных интересов КНР и РФ в Афганистане» и взаимная поддержка. Глава МИД КНР считает, что вместе с Россией они должны «содействовать тому, чтобы "Талибан"* брал на себя ответственность, надлежащим образом обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций РФ и КНР в Афганистане».
Как считает китайский дипломат талибы должны бороться с терроризмом в регионе, создавать инклюзивные политические структуры и проводить умеренную религиозную политику.
При этом посольство России в Афганистане уже ведет переговоры в талибами. Посол Дмитрий Жирнов, выступая по федеральному телевидению, заявил, что охраняющие здание посольства талибы действуют разумно:
«Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные».
* запрещена в РФ
Теги: #Афганистан, #Ангела Меркель, #Путин, #Коррупция, #Китай, #США, #Миграция, #Митинги в поддержку Навального
Рубрика: Общество