Депутат МГД призвал незаконно уволенных работников Мосгортранса связаться с ним

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов начал проверку информации, что в Мосгортрансе ранее происходили увольнения сторонников оппозиционных взглядов, как это сейчас происходит в московском метрополитене. Он призвал всех, кого уволили на фоне митинга в поддержку Навального 21 апреля связаться с ним.

«Прошу написать мне уволенных из Мосгортранса по политическим мотивам», — написал парламентарий в своем Telegrma-канале, опубликовав уже второе сообщение от одного их жителей Москвы, который сообщил ему об увольнениях в Мосгортрансе.

На этой неделе в Москве развернулся скандал из-за массовых увольнений сотрудников столичного метро. Их вынуждали уволиться по собственному желанию, угрожая уволить по статье за фейковые прогулы — в обоих случаях им не полагается выходного пособия. Это коснулось сотни людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному», поддержав таким образом оппозиционного политика, который на тот момент объявил голодовку в колонии, где он находится из-за политического преследования, уверены сторонники политика.

Депутат Тимонов уверен, что подобные увольнения незаконны и судьба всех уволенных напрямую зависит от общественного резонанса. «Требуем ликвидации преступной практики “запретов на профессию”, восстановления на работе безосновательно уволенных, и наказания причастных к этой попытке ещё одного витка массовых антинародных репрессий!» — пишет он.

В опубликованных им сообщениях люди пишут, что из-за распоряжения из дептранса Москвы сотрудников Мосгортранса, как утверждается, начали увольнять за оппозиционные взгляды ещё с 22 апреля. Только в филиале «Восточный» таких якобы было 8 человек.

Никаких официальных комментариев со стороны исполнительной власти или руководства государственных предприятий «Мосгортранс» и «Московский метрополитен» не поступало, хотя парламентарий направлял в метро депутатский запрос.

Ранее СМИ также сообщали об увольнениях с государственного телеканала ВГТРК из-за поддержки Навального, позднее отдельные экс-работники подтвердили эти данные.

Команда Навального обещала оказать всем пострадавшим юридическую помощь.