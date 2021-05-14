Депутат МГД потребовал от главы метрополитена объяснить массовые увольнения

Журналисты телеканала «Дождь» попытались дозвониться до сотрудников столичного метрополитена, которые, по их словам, были уволены по той причине, что их имена и электронные адреса оказались в слитой базе подписантов сайта «Свободу Навальному!»

Всего в слитой базе 170 человек, устроенные в метрополитене. Несколько человек находятся в отпуске или на больничном, а 33 человека смогли ответить журналистам телеканала и подтвердить, что им было предложено уволиться по соглашению сторон. В противном случае им угрожали увольнением по статье.

Прямо причина увольнения не называлась, но у одной из информаток «Дождя» спрашивали, где она была 21 апреля и оставляла ли свою подпись на оппозиционном сайте.

Некоторые из уволенных отмечали, что в перспективе им вряд ли удастся устроится в какое-либо государственное предприятие. В этом их уверяли руководители. Отмечается, что некоторые из уволенных сотрудников работали в подземке 17-20 лет.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов обратился к начальнику столичного метрополитена Виктору Козловсокому, где предупреждает главу унитарного предприятия, что увольнение граждан по политическим причинам является уголовным преступлением.

Тимонов попросил от главы предприятия сообщить, какое количество человек было уволено из метрополитена с 1 по 18 мая текущего года и предоставить данные, какое число сотрудников были уволены за аналогичный период прошлого года.

Свое обращение политик опубликовал в телеграм-канале.