Команда Навального назвала увольнения их сторонников из метро классикой "фашизма"

Один из ближайших соратников находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал новость о том, что десятки сотрудников Московского метрополитена увольняют за их политические убеждения в связи с регистрацией на сайте в поддержку Навального или за участие в акциях за него. Он призвал оказать этим людям поддержку, пояснив, что подобные действия властей являются классическим проявлением «фашизма».

«Это называется — фашизм. Строго, четко, по определению из учебника. Мы думаем над ответом и над мерами поддержки для пострадавших; мы должны им помочь и будем помогать»,

— написал член команды Навального в своем Twitter.

Некоторый пользователи соцсети уже успели сравнить эти увольнения с тем, что последние полгода происходит в Беларуси.

Напомним, что об увольнении из столичного метро как минимум 40 человек со ссылкой на независимый профсоюз сотрудников метро написали ранее «Открытые медиа». Похожие сведения попали в распоряжение депутата Мосгордумы от «Справедливой России» Михаила Тимонова. Накануне парламентарий написал в своем Telegram-канале, что в метрополитене распространяются списки тех, «кто либо сам фигурировал в базе сторонников брошенного за решётку вопреки решению ЕСПЧ Алексея Навального, либо имеет в этой базе ближайших родственников». По его данным, на этом основании до 14 мая из метро должны уволить несколько сотен человек. Он пообещал провести проверку этой информации: