Тизер "Друзей", музыканты против власти, метро против оппозиции. Главное к 14 мая

Российские музыканты потребовали от властей прекратить их преследование за политическую позицию. Петиция об этом опубликована на Change.org, её подписали представители групп «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», «Тараканы!», «Несчастный случай» и «Барто», а также исполнители Noize MC и Вася Обломов. Они возмущены, что из-за «прессинга», учиненного властями под видом борьбы с наркотиками, ковидом и прочим (а на самом деле из-за их гражданской позиции), «были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну», в свою очередь, с теми, кто пока не обладает такой популярностью и «вообще делают что хотят»:

«На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться».

«Открытые медиа» вслед за «Дождем» и депутатом Мосгордумы Михаилом Тимоновым сообщили о чистках в рядах сотрудников столичного метро. По их данным, десятки сотрудников метрополитена уволили из-за поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Тимонов предупреждал, что цифра должна перевалить за несколько сотен человек, об этом говорит и один из собеседников «ОМ». «Таких много, но мы пока не обо всех знаем, только ко мне обратились около 40 человек. Приходят расчеты даже людям, которые находятся на больничном», — сказал изданию замглавы независимого профсоюза работников метро Василий Шеляков. Увольнения намерены оспаривать, как утверждается, они связаны с регистрацией сотрудников на сайте в поддержку Навального или с их участием в митингах за политика.

Тем временем московские власти обещают, что к концу этого года на каждой станции метро появится система оплаты проезда по лицу (Face Pay). Для такой оплаты россияне должны будут предоставить как минимум банкам свои биометрические данные: «Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты "Тройка" или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», — объяснил систему Максим Ликсутов, отвечающий в мэрии за транспортную систему (цитата по РИА Новости).

В США всем, кто вакцинировался, разрешили не пользоваться масками и не соблюдать социальную дистанцию. Впрочем, если того требует местный или федеральный закон, либо правила бизнеса, делать это все же придется. В частности, ничего не изменится в общественном транспорте, пишет CNBC. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, как минимум одной дозой уже привились 58,9% взрослого населения, а полностью вакцинированы 45,6% совершеннолетних граждан США.

Сын 17 лет возглавлявшего Мордовию, а затем переброшенного ещё на пять лет в Самарскую область (до 2017 года) одиозного экс-губернатора Николая Меркушкина, Алексей Меркушкин был задержан накануне в аэропорту «Шереметьево», сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Александр Хинштейна. Его подозревают в даче взятки в семь миллионов рублей и хищениях с ущербом в 217 миллионов. Возбуждены дела о получении и дачи взятки.

В Великобритании разворачивается крупнейший за всю историю страны развод: экс-супруга богатейшего россиянина Владимира Потанина Наталия Потанина в апелляционном суде добилась права подать новый иск о разделе имущества, обращает внимание Forbes. Она утверждает, что получила при разводе $40 миллионов, Потанин же говорит о $84 миллиона, но учитывая его состояние и тот факт, что брак длился 31 год, обе суммы кажутся незначительными — супруга олигарха в 2019 году требовала выплатить ей $6,3 миллиарда. Пока у Потанина остается возможность оспорить решение суда в Верховном суде Великобритании.

Суд одобрил прошение бывшего сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева об условно-досрочном освобождении, пишет «Медиазона». Это необычно, учитывая, что он осужден по статье о госизмене, а в таких случая по УДО почти не выходят. По данным ряда СМИ, он и его подельники передали ФБР США секретную информацию, возможно связанную с отечественными хакерами. Докучаев признал вину и получил семь лет лишения свободы.

Тем временем американский президент Джо Байден объяснил, что не обвиняет Россию в хакерской атаке на Colonial Pipeline, однако убежден, что российские власти укрывают злоумышленников на своей территории: «Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России». Байден также отметил, что по этому поводу идет диалог между Вашингтоном и Москвой. По мнению ФБР, за атакой стоит группировка DarkSide.

Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США не бросят Австралию, подвергающуюся давлению со стороны Китая: «Я подтвердил, что Соединенные Штаты не оставят Австралию в одиночестве, или, можно сказать, одну перед лицом экономического принуждения со стороны Китая», — приводит его слова «Интерфакс». КНР ранее ввел ряд торговых санкций против Австралии. Кроме того, китайские власти угрожают уничтожить базы США и Австралии в Тайване.

Вышел тизер нового эпизода легендарного сериала «Друзья». Он будет выполнен в формате, напоминающем разговорное шоу, а кроме главных всех героев оригинальной картины там должны появиться многие знаменитости, включая Дэвида Бекхэма и Джастина Бибера. Выход запланирован на HBO на 27 мая этого года.