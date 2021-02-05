Noize MC: ВТБ Арена отменила мой концерт из-за позиции по Навальному и Беларуси

Полулярный рэп-исполнитель Иван Алексеев (сценический псевдоним Noize MC) рассказал, что его концерт, который должен был пройти в столичном стадионе ВТБ Арена, отменили из-за его политической позиции в отношении белорусских протестов и поддержки оппозиционного политика Алексея Навального.

Алексеев рассказал о случившемся изданию Flow ещё в декабре прошлого года, но опубликован разговор был в конце января. Как обращает внимание «Медиазона», накануне этот отрывок своего интервью опубликовал в Instagram сам исполнитель.

«Представители московской "ВТБ-Арены" вдруг заявили, что провести нам концерт вообще не дадут в 2021 году — по политическим мотивам. Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим», — рассказал рэпер, отметив, что по официальной версии отмену мероприятия связали с занятостью площадки.

Представитель ВТБ Арены обещала предоставить комментарии, но пока этого не сделала.

Концерт Noize MC не раз переносили из-за пандемии, он должен был пройти 27 ноября 2021 года, но стадион удалил объявление. Исполнитель намерен провести его в другом месте в апреле.