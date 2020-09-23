Кортнев о запрете "Партизан-феста": Давить на клубы из-за политики – позор страны!

Музыкальный «Партизан-фест» в поддержку белорусов, в котором должны были принимать участие Андрей Макаревич («Машина времени»), Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Дмитрий «Сид» Спирин («Тараканы»), группа «Рабфак» и другие, отменен из-за того, что на московский клуб Live Stars было оказано давление.

Об этом сообщил организатор фестиваля журналист Ян Шенкман. «Множество аналогичных площадок под разными предлогами тоже отказались принимать у себя фестиваль», – уточнил он. Теперь фестиваль будет проведён в онлайн-формате. Деньги за ранее купленные билеты будут возвращены, а при желании их можно перевести в качестве донатов в поддержку семей репрессированных.

Sobesednik.ru созвонился с Алексеем Кортневым, который узнал о запрете концерта от нас.

– Совершенно поразительно, что на клуб кто-то давит, – сказал музыкант. – Кому вообще в голову приходят подобные вещи?

Позорище! Просто позор страны! – заявил нам Кортнев. – С репутацией России в последнее время вообще как-то не очень, а подобные вещи ещё и добавляют негатива.

– Ваша фамилия появилась на афишах «Партизан-феста», но накануне отмены пришла информация, что Алексей Кортнев не примет участие…

– У нас случилась накладка из-за разных профилактических противоковидных мер. Концерт «Несчастного случая», который должен был состояться в городе Саров в воскресенье накануне «Партизан-феста», перенесли на понедельник. Поскольку это работа всей группы, а не моя индивидуальная, я не могу такие вещи отменять и был вынужден предупредить организаторов, что не смогу принять участие в фестивале «Партизан-фест».

Вот сейчас должен был записывать обращение и песню для этого фестиваля. Думаю, что в том или ином виде он всё-таки случится и я приму в нём участие.

– Какую песню планировали записать?

– В качестве послания договорились записать «Шла Саша по шоссе». Мне кажется, она очень соответствует духу момента. Песенка вполне интернациональная, не только про российские беды, но и про белорусские тоже.