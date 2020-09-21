В Москве пройдет благотворительный концерт "в поддержку народа Беларуси"

28 сентября в Москве пройдет музыкальный концерт «Партизан-фест», призванный продемонстрировать солидарность с «народом Беларуси».

Участие в нем примут Андрей Макаревич, Дмитрий Спирин (группа «Тараканы!»), Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие. Ранее также было заявлено участие Алексея Кортнева, но организаторы сообщили, что он не сможет принять участие, однако вместо него будет «адекватная замена». Вести вечер будет журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

«Мы хотим, чтобы слово "Россия" у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить "порядок" на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой. (...) Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу!», — говорится в описании к концерту.

Все вырученные деньги организаторы направят в фонд помощи пострадавшим из-за действий режима Лукашенко белорусам Belarus Solidarity Foundation.

Мероприятие пройдет в клубе Live Stars.