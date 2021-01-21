Lady Gaga за Байдена, Noize MC за Навального. Новости к утру 21 января

Певица Lady Gaga исполнила гимн США «Знамя, усыпанное звездами» на инаугурации президента Джо Байдена. Esquire отмечает, что поп-королева и новоизбранный президент ранее уже сотрудничали в команде президента Барака Обамы, разрабатывая программы по предотвращению сексуального насилия среди студенчества.

Также певица призналась в любви Бараку Обаме, уходя со сцены.

Одним из первых решений Байдена на посту президента стала отмена решения Трампа о выходе страны из ВОЗ и из Парижского соглашения по климату, пишет «РИА Новости».

Сегодня, 21 января, Европарламент рассмотрит резолюцию о приостановке строительства «Северного потока-2» из-за ареста Алексея Навального в России, пишет Spirgel. Вместе с тем будут определены санкции в отношении некоторых российских олигархов, СМИ, приближенных Владимира Путина и причастных к нападению на оппозиционных политиков.

«Дождь» пишет, что с поддержкой в адрес Навального уже высказались один из наиболее политизированных исполнителей современной российской музыки Noize MC, писатель Дмитрий Глуховский, певица Гречка, актриса Татьяна Лазарева и другие. Сам политик продолжает отбывать 30-дневный срок по делу «Ив Роше». Сейчас он отбывает карантин в «Матросской тишине».

Глава рекламного агентства Wildjam Ярослав Андреев сообщил, что организация прекратила сотрудничество с рядом блогеров, которые, предположительно, за крупные суммы выступили с критикой Алексея Навального. Предполагалось, что инфлюэнсеры получали до 3,2 миллиона рублей за сторис в Instagram, пишет Znak.com.

На фоне этих новостей серьезно похолодало в Якутии. Температура в регионе опустилась до минус 58 градусов, передает «Интерфакс» со ссылкой на Якутгидрометцентр.