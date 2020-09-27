Шоу не должно продолжаться: кто и почему мешает провести "Партизан-фест"

Рок-фестиваль «Партизан-фест» с участием Алексея Кортнева, Андрея Макаревича, группы «Тараканы» и других музыкантов, который в обход закона отменили некие «кураторы» из силовых структур, должен состояться в виде телемарафона на канале «Дождь» в среду, 30 сентября, в 22:00. Цели фестиваля остаются неизменными – поддержка белорусов, пострадавших от политических репрессий.

Состав участников будет расширен за счёт того, что коллективы смогут в нём принимать участие удалённо. Помимо телеверсии фестиваля, отдельно под брендом «Партизан-феста» будет объявлен сбор средств, а вечером 27 сентября лидер группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев намерен выступить с импровизированным концертом перед посольством Белоруссии в Москве. На вопрос «Собеседника», позволит ли это сделать московская полиция, Кирилл сказал, что ответа на этот вопрос у него нет.

Говоря о причинах запрета фестиваля, лидер группы «Рабфак» Александр Елин заметил, что в России по сути введёт институт «кураторов клубов», который осуществляет функции цензуры.

– Как только в понедельник начался рабочий день в [районной] управе, первое, что она сделала, – позвонила в клуб с завлением, что это мероприятие не должно состояться. Мне перезвонил хозяин клуба и сказал, что есть огромная проблема с этой вечеринкой, – рассказал Елин на пресс-конференции. – Мы договорились, что подъедем вечером заключать договор. Пока ехали, туда пришли ещё люди в форме, и клуб оказался перед жестоким выбором. Рисковать тем, что управа закроет их по какому-то поводу, они не имеют права. И мы не имеем никакого права их подставлять.

«Партизан-фест» решил уйти в интернет. Организаторы нашли камеры для онлайн-трансляции и приступили к поискам клуба, откуда можно было бы устроить стрим. И тут выяснилось…

– Мой хороший товарищ пригласил нас на лужайку перед своим загородным домом, но перезвонил мне через час и сказал: «Саша, я позвонил своему куратору знакомому: мероприятие не состоится ни под каким видом, а ты аккуратнее разговаривай по телефону». Сказал, что этого мероприятия никто не хочет ни в каком виде, а если вы найдёте место и уйдёте от слежки, через 15 минут приедут и будет либо «заминировано помещение», либо рубильником будет отключен ток. У меня нет никаких оснований этому человеку не верить, я с ним тысячу лет дружу.

Организатор «Партизан-феста» журналист Ян Шенкман, отвечая на вопрос «Собеседника», затруднился назвать структуру, которая принимала решение о «нежелательности» этого концерта: «У нас есть догадки, кто это мог быть. Но это только догадки». При этом Ян оговорился, что клуб решил занять позицию, что концерт отменён якобы из-за высокого спроса и невозможности принять всех желающих зрителей в небольшом зале, но «это неправда, хотя спрос действительно был высокий».