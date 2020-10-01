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Кортнев, Макаревич и Быков смогли провести запрещённый фестиваль в Москве

Культура и ТВ
13:02, 01 октября 2020

Кортнев, Макаревич и Быков смогли провести запрещённый фестиваль в Москве

Группы «Несчастный случай», «Ногу свело», Андрей Макаревич, поэты Дмитрий Быков и Леонид Каганов и другие приняли участие в «Партизан-фесте» в поддержку белорусов, который в Москве пытались запретить. 

Sobesednik.ru уже рассказывал, что московские силовики заставили столичные клубы отказать организаторам «Партизан-феста», в том числе в онлайн-формате. Но идеологи фестиваля журналист Ян Шенкман и поэт и музыкант Александр Елин с подобной наглостью не смирились и свою деятельность не свернули, а наоборот расширили. В итоге удалось не только организовать сбор средств белорусам, пострадавшим за свою политическую позицию, но и провести концерт в эфирной студии телеканала «Дождь», где именитых музыкантов уже в расширенном составе принимал гуру музыкальных марафонов Михаил Козырев.

Козырев был в бело-красной майке с надписью СВАБОДА (по-белорусски). Такие майки мелькали на недавнем дне рождения Лёвы Би-2, вместе с самим Козыревым и оппозиционером Дмитрием Гудковым (вскоре после «днюхи» урождённые белорусы из «Би-2» объявили о переносе своего большого концерта в Минске, но напрямую о политике говорить категорически отказываются и на марафон к Козыреву не приехали).

Микрофоны в студии были украшены тремя гвоздиками: двумя белыми и одной красной. Такая же композиция наблюдалась в кадре у музыкантов, принявших участие удалённо («Ногу свело» из Нью-Йорка, Андрей Макаревич).

«Несчастный случай», прекрасно знакомый Козыреву по спектаклю «День радио», который они с успехом играют уже 20 (!) лет, приехал в студию в полноценном составе и представил сет из пяти песен. Завершив «Овощное танго», Алексей Кортнев объявил:

– А теперь сыграем старинную песню про снег. Хотелось бы, конечно, чтобы там (в Белоруссии. – Прим. Sobesednik.ru) всё разрешилось до снега. Это, конечно, ни в коем случае не призыв к ОМОНу и Лукашенке.

«Несчастный случай» остроумно переделал свою известную песню «График» под ситуацию с коронавирусом и карантином, обыграв не только прогулки по графику, но и свою знаменитую реплику про девушек в Отрадном – одну из крылатых фраз фильма «О чём говорят мужчины».

Тяга белорусов к свободе вызывает у Кортнева самые хорошие эмоции: «Люди, близкие нам по культуре и языку, смогли оказать такое противодействие!»

Алексей объявил, что в субботу намерен сыграть «концерт с одним из протестных дворов» (в Минске появилась традиция собираться во дворах под бело-красно-белыми флагами): «Это будет уникальный опыт».

Вещицу «Шла Саша по шоссе» Кортнев завершил припевом из одной из самых известных современных белорусских песен «Тры чарапахi», которую активно распевают на протестах.

Ещё одной песней из белорусского протестного «хит-парада» – «Стены рухнут» – закончила сет группа «Аркадий Коц». Эта песня – практически новый «Интернационал». Музыка была написана в Каталонии в разгар диктатуры Франко. Первые слова к ней были польскими: в 1980-е «Mury» («Стены») стала гимном «Солидарности». Затем вещица перекочевала в Белоруссию и впервые была исполнена в Минске во время белорусских протестов 2010 года (накануне нынешних скандальных выборов по инициативе Сергея Тихановского в неё были добавлены куплеты, Тихановский сейчас в тюрьме). А в 2012-м, на фоне вспышки протестов после парламентских выборов в России, лидер группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев написал к ней русский текст. Медведев, кстати, выходил в минувшее воскресенье с гитарой к белорусскому посольству, где проходят пикетирования под бело-красно-белыми флагами, и пытался спеть эту песню, но его увезли в ОВД, обвинили в «хулиганстве» и «впаяли» 500 рублей штрафа.

Помимо музыкальной части, была в эфире «Дождя» и поэтическая. Креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков прочитал несколько стихотворений, в том числе «Путин, введи войска». Его коллега Леонид Каганов выступил с не менее прекрасной «Одой Царю». А музыкант Ромарио, известный по дуэту с Валерием Сюткиным «Москва-Нева» и впоследствии весьма недооценённый, помимо песен, процитировал своего любимого белорусского поэта Вечеслава Казакевича.

Приобщиться к «Партизан-фесту» и сбору средств для белорусов, лишившихся работы по политическим мотивам, можно на сайте bysol.org. 

Тема: Лукашенко

Теги: #Белоруссия #Знаменитости #Макаревич #Быков #новости звезд #Кортнев

Рубрика: Культура и ТВ

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