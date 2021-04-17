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"Ногу свело" не пускают в Сибирь. Известные музыканты предпочитают помалкивать

Культура и ТВ
12:10, 17 апреля 2021

"Ногу свело" не пускают в Сибирь. Известные музыканты предпочитают помалкивать
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Полку запрещенных музыкальных групп прибыло. Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Красноярск, Абакан и Иркутск не увидят группу «Ногу свело».

Незримые бойцы невидимого фронта, связанные с силовыми структурами, снова демонстрируют музыкантам и всем нам, что в России погоны важнее законов.

Макс Покровский провинился понятно чем: активно поддерживает Навального, воспевает наши и белорусские протесты. Повторяется история 2014 года с Андреем Макаревичем и Дианой Арбениной. Если в Москве худо-бедно удается отстоять концерты и право музыкантов на гражданскую позицию, то вдали от столицы с этим совсем худо.

Прокуроры, гэбэшники, замы глав администраций – вся эта безликая машина начинает работать на процветание в России неосовка, запросто превращаясь из служивых людей в отморозков-рэкетиров. Ничего нового по сравнению с методами выкачивания взяток им придумать не удается: придут пожарные, СЭС, еще какие-нибудь хмыри и клуб закроют.

Вот, правда, ковид появился. Россия в рекордсменах по избыточной смертности, но сотрудники Роспотребнадзора в бордовой (хочется верить, от стыда) форме приходят по команде только на идеологически вредные кинофестивали и концерты, выискивая там мелкие нарушения и закрывая мероприятия.

Зато царские пляски по поводу крымнаша они с радостью навестят «в гражданском» в качестве участников. Будут плечом к плечу, ноздря к ноздре вместе с тысячами таких же намекать нам, кто в стране здоров, а кто болен и должен подлечиться.

Этот цинизм к музыке не имеет отношения. И удивляет не это. А то, что известные люди, музыканты, прекрасно знающие, в какой стране и в какое время живут, предпочитают помалкивать, прогибаясь под неосовок без сопротивления.

Самый радикальный – Сид из «Тараканов» – оставил в комментах к сообщению Покровского смачное слово «С...!» – и это, похоже, всё, на что способен наш рок-отряд.

Илья Лагутенко, Саша Васильев из «Сплина», Диана Арбенина, парни из «Би-2», не раз уже переносившие концерт в родной Белоруссии – не пора ли всем вместе поддержать Макса на своих концертах? Вписаться даже не за него и уж тем более не за Навального, а за свое и наше право на мнение.

Шевчук когда-то пытался поговорить с Путиным о свободе и, похоже, иссяк. Борис Борисыч, ваша песня про вечернего мудозвона попала в точку, но, к сожалению, не один конкретный мудозвон культивирует здесь болото, и в следующий раз худсовет из товарищей майоров придет к вам.

Теги: #Навальный #Знаменитости #оппозиция #коронавирус #Макс Покровский

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото: Global Look Press

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Илья Лагутенко, Саша Васильев из «Сплина», Диана Арбенина, парни из «Би-2», не раз уже переносившие концерт в родной Белоруссии – не пора ли всем вместе поддержать Макса Покровского на своих концертах? Вписаться даже не за него и уж тем более не за Навального, а за свое и наше право на мнение.

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