Власти соберут биометрию половины россиян. Есть риск слежки и утечки данных

Правительство планирует на полную задействовать административный ресурс, чтобы за два года собрать биометрические данные 70 миллионов россиян, пишет «КоммерсантЪ». За прошедшие два с половиной года с того момента, как эту программу начали вводить, удалось собрать данные лишь 164 тысяч граждан, теперь же власти решили активизироваться. Опрошенные газетой эксперты не смогли разглядеть в этой утопии особенных выгод для россиян, зато указали на очевидные риски утечки данных и глобальной слежки за людьми с использованием уже широко внедряемой технологией распознавания лиц.

До сих пор наполнением Единой биометрической системы потоком «слепков» россиян занимались в основном банки, да и те не проявляли к этому особого интереса. В январе к процессу также подключились страховые компании. Теперь же собирать биометрию граждан власти хотят с помощью МФЦ и специальных приложений. Ранее Sobesednik.ru писал, что эту систему рассчитывают использовать для проведения заочных экзаменов в вузах.

Тем же, кто решит отказать государству в праве владеть его биометрическими данными, грозит потеря доступа к части удаленных госуслуг, пишет газета.

Биометрию предлагается использовать для оплаты услуг в магазинах и банках, оплаты проезда в метро, а также, как добавляет один из собеседников «Ъ», для «прохода на массовые мероприятия».

Опрошенные эксперты не понимают, какие позитивные задачи преследует правительство, собирая биометрические данные 70 миллионов россиян. Они отмечают, что если бы это помогло существенно улучшить удаленное оказание госуслуг, то люди бы куда активно сдавали их последние два года. Хотя технология оплаты по лицу может привлечь часть граждан, которым интересны подобные новшества.

Впрочем, специалисты скептически оценивают систему, которая может использоваться для слежки за гражданами. Кроме того, нет у них уверенности и в том, что власти смогут обеспечить должный уровень безопасности для ЕБС. Неясно, кто будет иметь доступ к ним, а интерес со стороны, в том числе криминальных структур, к ней будет большой, ведь в сочетании с системой распознавания лиц эти сведения дают возможность знать обо всех передвижениях конкретного человека в мегаполисе. При этом эксперты напоминают, что из различных государственных и частных баз данных «регулярно утекают в Сеть».