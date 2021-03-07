Российским вузам разрешили принимать экзамены онлайн. Но только по базе биометрии

Правительство предоставило российским вузам возможность принимать экзамены дистанционно, сообщает пресс-служба кабмина. Для этого студенту необходимо будет подключиться к Единой биометрической системе — банку данных, который поможет установить личность сдающего, проведя также процедуру их обработки.

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры», — приводит «Интерфакс» выдержку из заявления правительства.

Чтобы устраивать экзамены в таком формате, понадобится решение ректора, а также согласие студента, за которым остается право сдавать дисциплины очно. Предполагается, что учащийся может отказаться предоставлять свои биометрические данные вузу или ЕБС.

Система проверки будет напоминать ввод капчи — студент должен будет перед камерой произнести указанную последовательность цифр, чтобы доказать, что он не робот, и только после этого его допустят к экзамену.

Отметим, что ранее из-за пандемии коронавируса студенты уже несколько раз сдавали сессию онлайн, при этом не проходя никаких автоматических процедур проверки. Как правило, учащихся просили на камеру продемонстрировать документ, удостоверяющий личность.