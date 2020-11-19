"Вузы должны снизить цену в 2-3 раза": как добиться перерасчета за дистанционку

Студенты считают, что качество образования на дистанционном обучении гораздо ниже, чем при очной форме, и требуют скидку.

Более 20 студентов МГУ подали коллективный иск к вузу о пересмотре стоимости платного обучения на время пандемии, так как по договору предусмотрена очная форма обучения, а фактически произошел переход на дистанционный формат, и «качество обучения снизилось в разы».

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал Sobesednik.ru, чем недовольны студенты и как они будут бороться за свои права.

– Что студентов возмущает больше всего?

– Студенты недовольны стоимостью дистанционного обучения. Мы весной собрали 30 тысяч подписей под соответствующей петицией. Российские студенты не считают, что дистанционное образование, которое есть сейчас, — это то, за что они должны платить в полной мере, как за очное обучение.

– То есть дистанционка не стоит таких денег?

– Дистанционное образование бывает даже дороже, чем очное, если контент хороший, наполненный интерактивными формами.

Но в большинстве вузов мы видим простейшую форму, когда преподаватель просто выходит в скайп, зум и читает свою лекцию. Поэтому студенты резонно задают вопрос: а за что мы платим такие деньги?

Студенты МГУ в своем иске указали, что они платят за образовательную услугу, в стоимость которой входят не только лекции, практики, семинары, но и социальные, спортивные мероприятия, пользование спортзалами, лабораториями, научными центрами, библиотеками, инфраструктурой вуза. Это все входит в стоимость, но студенты лишены возможности всем этим пользоваться. И логично в таком случае пересчитать стоимость обучения.

– На сколько, по-вашему, должно подешеветь платное обучение из-за пандемии?

– Где-то вузы очень хорошо перешли на дистант, стали создавать классные мультимедийные материалы, вложились в технологии, потому что те же опыты можно прекрасно демонстрировать с помощью технологий VR – виртуальной реальности. Но у нас есть жалобы от студентов из разных вузов, где вообще занятия не велись. Им просто скидывали раз в неделю или месяц какие-то задания, которые они выполняли и отправляли куда-то в никуда и даже обратной связи не получали.

Понятно, что такая форма стоит даже меньше, чем заочное образование. За такое «обучение» цену можно смело снижать и в 2, и в 3 раза.

Платное образование у нас и так недешевое: в Москве это стоит 200-300 тысяч за учебный год, а регионах — 150-200 тысяч.

– Вузы готовы пойти навстречу студентам?

– Если сейчас все студенты начнут требовать перерасчет, для вузов это будет колоссальная финансовая проблема. Частные вузы, возможно, обанкротятся.

Поэтому наша позиция: государство должно поддержать учебные заведения, чтобы они произвели перерасчет. А так получается, что студент сейчас — крайний.

Государство не дает денег вузам, вузы не готовы перерасчитывать стоимость, а в итоге студент-платник несет все издержки системы образования. А у нас порядка 60% всех студентов сегодня учатся платно.

– Есть шансы, что государство возьмет на себя проблемы платных студентов?

– Минобр (министерство образования) нам озвучил весной, что только если качество образования существенно ухудшилось, можно сделать перерасчет. А у студентов нет инструментов, чтобы оценить качество образования. По их мнению, оно ухудшилось. Но для суда и официальных органов нужны доказательства. Эксперты будут стоить сотни тысяч рублей. А вузы будут до последнего стараться не возвращать деньги.

– Студенты других вузов могут последовать за учащимися МГУ?

– Отдельные студенты уже писали жалобы, досудебные претензии в свои учебные заведения, чтобы им пересчитали стоимость обучения. Но пока вузы на контакт не идут. Я знаю, студенты Уральского федерального университета писали письмо ректору, чтобы вуз пересчитал стоимость образования, но ректорат им отказал.