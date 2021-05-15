День метро: Бывшие сотрудники московской подземки раскрывают детали увольнений

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов объявил субботу, 15 мая, днем столичного Метрополитена. Как мы уже сообщали, предприятие начало массовое незаконное увольнение сотрудников. Предположительно – по указке спецслужб. Депутат провел с ними встречу.

«Массовые увольнения – это все из-за подписок на сайты Навального», – рассказали уволенные сотрудники московского метрополитена. – Репосты, лайки, в общем, все по политическим мотивам».

– Я был уволен 13 мая по подложному прогулу, – рассказал экс-сотрудник депо «Солнцево» Илья Прокофьев. – Мне предложили два варианта: либо по соглашению сторон, либо так, как в итоге получилось.

– Меня уволили, несмотря на то, что я на тот момент был на больничном, – поделился машинист депо «Северное» Александр Юдин. – Уволили по статье за грубое нарушение трудового договора.

Кирилл Конюшок из депо «Владыкино» также оказался уволен за липовый прогул.

– Прогула, естественно, не было, и за все годы моей работы ко мне не было никаких претензий, – рассказал Кирилл.

– Те, кому нечего больше терять – перестают молчать! – поделился Михаил Тимонов. – Это я понял сегодня, когда разговаривал с уволенными за политические взгляды машинистами Московского метрополитена. Те, кто хотел запугать всех, уволив некоторых – переборщили!

Можно поверить в одного-двух прогульщиков, но не в десятки (или сотни, считая уволенных иных специализаций и организаций – а ко мне идут сигналы уже и от них!)

Пахнет мощной волной возмущения и сопротивления. Требуем ликвидации преступной практики «запретов на профессию», восстановления на работе безосновательно уволенных и наказания причастных к этой попытке ещё одного витка массовых антинародных репрессий!