Убийца признал вину, WhatsApp пока живет, сотни уволенных из метро. Главное к 16 мая

Замглавы независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков сообщил «Дождю», что число уволенных из метро за поддержку Навального или «неуважение власти» перевалило за сотню. Точной цифры он назвать не может, но это число от 100 до 200.

Тем временем депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, одним из первых обративший внимание на произвол в метрополитене, опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что похожие случаи были зафиксированы ранее, ещё после митинга 21 апреля были уволены оппозиционно настроенные сотрудники Мосгортранса. Эта информация пока не подтверждена.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что пока не намерен переводить все вузы на дистант из-за коронавируса, передает РИА Новости. В случае необходимости, этот вопрос должен решаться индивидуально в каждом вузе, однако российские вузы технически готовы перейти на удаленку из-за третьей волны коронавируса. Заявил он и о готовности провести летом приемную кампанию в вузы в режиме онлайн.

В Санкт-Петербурге за неделю суточная заболеваемость коронавирусом выросла вдвое с 875 до 1 307 случаев в день, обращает внимание «Фонтанка». В городе свободно менее 15% коечного фонда, 24% болезней проходят в тяжелой форме, а на ИВЛ лежат 180 человек. Власти призывают горожан прививаться.

Опрос Superjob показал, что 18% россиян намерены привиться, а ещё 20% сделают это лишь в случае, если вакцина станет единственным способом покинуть страну. 42% сказали, что не собираются прививаться не при каких обстоятельствах.

Глава пиар-отдела Русской православной церкви митрополит Илларион объяснил основной смысл готовящегося в РПЦ регламента по изгнанию бесов из человека. Обряд экзорцизма, по его словам, будет проводиться бесплатно и исключительно с благословения епархиального архиерея, миряне не должны пытаться повторить это сами без участия опытного специалиста. «Если священнослужитель, который имеет большой опыт “различения духов”, как говорится в Священном Писании, хочет взяться за это дело, то, прежде всего, он должен получить на это благословение у своего правящего архиерея», — приводит его слова Buisness FM со ссылкой на федеральное телевидение.

В Москве накануне из-за сильного ветра с фасада здания Госдумы отвалилась буква «А», так что получилась надпись «Государственн я дума». Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, букву уже поставили на место.

49-летный мужчина, задержанный ранее по подозрению в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в поселок Большое Козино Нижегородской области признал свою вину на допросе у следователей. По его словам, он увидел незнакомую девочку, изнасиловал её, а затем заколол ножом. Суд поместил его под арест. Обвинения пока не предъявлены. По данным следствия, мужчина уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, об этом ранее сообщали и СМИ.

Председатель комитета Госдумы по информполитике, единоросс Александр Хинштейн заявил, что «технически» ограничить работу WhatsApp в России можно, но это «вопрос широкого обсуждения». Позднее депутату пришлось комментировать свое же высказывание, чтобы успокоить россиян:

«Вижу большой ажиотаж, в связи с моим комментарием "РИА Новости" о действиях WhatsApp: в Госдуме, мол, предлагают заблокировать работу мессенджера в России. Спешу всех успокоить: это не так. Ни о какой блокировке речи не идет»,

— написал он в своем Telegram-канале.

Глава МИД Китая заявил, что вывод американский войск из Афганистана «нанесет серьезный удар по процессу мирного урегулирования в этой стране», однако призвал ООН рассмотреть возможность «сыграть в этой ситуации должную роль». Идет ли речь о вводе миротворческого контингента, не уточняется.