Метро доехало до конечной, убийца девочки пойман, дефицит древесины. Главное к 15 мая

Отрицать скандальные увольнения за политическую позицию московскому метрополитену становится всё сложнее и сложнее. Вслед за «Открытыми медиа» и «Дождем» о реальных фактах незаконных увольнений по одинаковой схеме сообщили «Медуза» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), приведшая расшифровку беседы анонимного работника метро с начальством, и «КоммерсантЪ», подтвердивший с десяток случаев таких же увольнений, назвав при этом конкретные имена и должности уволенных — среди них есть люди, проработавшие в подземке больше 15 лет — все они были уволены или вынуждены уйти под угрозами в один день. По данным независимого профсоюза, таких случаев не меньше 50, но отмечается, что на деле их должно быть куда больше, потому что в профзоюз обратиться успели не все. Депутата Мосгордумы Михаил Тимонов сообщал о цифрах порядка нескольких сотнях уволенных.

Отмечается, что все эти люди были уволены по распоряжению откуда-то сверху после того как зарегистрировались на сайте митинга в поддержку Алексея Навального. Команда оппозиционера успела отреагировать на это, назвав происходящее практиками «фашизма», а также заверив, что окажет юридическую помощь всем, кто обратится за поддержкой из-за таких увольнений. Никаких комментариев от руководства метрополитена вторые сутки нет.

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в поселке Большое Козино Нижегородской области, о котором ранее писал Sobesednik.ru. Это 49-летний мужчина, который ранее разыскивался как возможный свидетель преступления. Выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности — по данным LifeShot, он дважды сидел за изнасилование несовершеннолетних. Опознать злоумышленника помог сотрудник МВД из инспекции по делам несовершеннолетних, работающий в районе его проживания.

Роскомнадзор сообщил, что в компании Twitter заверили в готовности удалить запрещенную информацию по требованию ведомства. Это произошло 13 мая. Срок на удаление уже был продлен ранее до 15 мая, по его истечении регулятор примет решение о дальнейших действиях. Ведомство уже сообщало, что в связи с позицией соцсети пока не станет блокировать её, но и не сняло замедление.

Комитет правового управления Госдумы дал отрицательный отзыв на законопроект о «нечаянной коррупции», выводящей чиновников из-под ответственности в случае если коррупция обусловлена форс-мажорными обстоятельствами. Как отмечают «Открытые медиа», в профильном комитете Госдумы сочли, что предложение противоречит сразу нескольким статьям Конституции РФ.

ЕС раскритиковал составленный накануне российский список «недружественных» стран. Напомним, что в него пока вошли лишь США и Чехия. Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ заверил Кремль, что попытки «расколоть ЕС тщетны» и оценил список как «очередной шаг [Москвы] в направлении эскалации», который подрывает дипломатические отношения. Шарль Мишель также считает, что это является нарушением Венской конвенции. В целом же Брюсель выражает солидарность и поддержку Чехии.

Не оценили новый список «врагов» России и в самой Праге: «Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками», — заявил чешский МИД. Министр правительства Чехии Ян Гамачек также сказал, что подобная реакция лишь подтверждает правильность действий руководства страны в скандале с предполагаемой диверсией ГРУ во Врбетице в 2014 году.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напротив считает, что это демонстрации готовности диалога со стороны России: по его логике, если бы это было не так, список был бы больше: «Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу», — приводит его слова ТАСС.

В России образовался дефицит материалов из дерева, необходимых для строительства домов, пишет РБК. За год цены на пиломатериалы выросли вдвое и Минпромторг уже рассматривает возможность введения временного запрета на экспорт древесины. В Ассоциации деревянного домостроения согласны, что экспорт нужно ограничить, пока цены на внешних рынках не стабилизируются. Дефицит уже начал распространяться также на фанеру, стружку и другие древесные материалы, необходимые для создания мебели.

Китай посадил станцию «Тяньвэнь-1» на поверхность Марса. Она состоит из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода, пишет агентство «Синьхуа». Это первая подобная операция на Марсе для КНР.