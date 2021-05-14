Чехию и США ограничат в приеме граждан РФ на работу в посольства

На официальном портале правовой информации появился документ, определяющий список недружественных к России стран. Пока в нем лишь два государства: Чехия и США, передает РБК.

Если Чехия (ее дипломатические представительства) из-за налагаемых ограничений сможет нанимать лишь 19 физлиц из России, то Штатам вовсе запрещено нанимать россиян для работы во внешнеполитическом представительстве.

Указ об ограничении для недружественных стран возможности нанимать граждан РФ на работу в диппредставительства президент Владимир Путин подписал 23 апреля.