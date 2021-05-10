В Совфеде назвали абсурдом попытки Чехии взыскать 47 млн долларов с России

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал абсурдом заявление чешской стороны о намерении взыскать с России 47 миллионов долларов за взрывы на военных складах.

«Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет», — цитирует «РИА Новости» Джабарова.

Сенатор добавил, что премьер-министр Чехии «очень хочет понравиться американцам» со своими предложениями выслать российских дипломатов из европейских стран.

Напомним, Прага обвиняет спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе с боеприпасами в 2014 году.