В Нижегородской области изнасилована и убита 12-летняя девочка. СК просит помощи

Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области обращается за помощью в опознании мужчины, который пока не является подозреваемым, но заявлен как возможный свидетель в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино Балахнинского района.

Накануне вечером тело ребенка было обнаружено в лесополосе. Девочка возвращалась из школы, но так и не дошла до дома. По данным телеграм-канала LifeShot, погибшая была изнасилована. На её шее обнаружено три ножевых ранения.

Журналисты пишут, что школьница шла домой с одноклассником, который жил ближе, в какой-то момент они разминулись. Перед убийством девочка звонила маме и говорила, что направляется к дому, через полчаса её телефон был уже недоступен. Его нашли на месте убийства вместе с другими вещами — убийца выключил аппарат.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве малолетнего. Статья также подразумевает убийство с целью изнасилования.

Примерно в то же время в поселке был замечен неизвестный мужчина в камуфляже с маской на лице, который ехал на велосипеде. Его засняли камеры, очевидцы говорят, что он стянул маску и что-то разглядывал.

Следователи 1 отдела по расследованию особо важных дел обратились к местным жителям за помощью, чтобы опознать человека, которого они позиционируют как «возможного очевидца трагедии».

«Опознавшим в представленном на видео и фотографии человека, а также располагающим любой информацией, имеющей значения для расследования дела, просьба связаться со следователями по телефону: 8 920 069 50 20»,

— говорится в сообщении ведомства. Также следствие просит водителей, которые проезжали в районе улицы 1-я Лесная и улицы Серова с включенным видеорегистратором, связаться с ними, так как именно там проезжал этот человек примерно в 13:00-14:00.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю оказать родственникам убитой девочки всяческую помощь, в том числе с похоронами: «Надеюсь, правоохранительные органы максимально жестко и оперативно отреагируют на ситуацию. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — приводит его слова ТАСС.