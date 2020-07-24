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Одиозный экс-министр продолжает "захват" РАО. Академики уже жаловались на это в Кремль

Экс-главе Минпросвета Васильевой не нашлось конкурентов на пост главы РАО. Ранее кабмин поменял под неё устав академии

Фото: Global Look Press // Ольга Васильева

Бывшая глава Минпросвещения в правительстве Дмитрия Медведева Ольга Васильева стала единственным кандидатом в президенты Российской академии образования (РАО) после того, как правительство поменяло под неё устав организации. Васильева уже занимает пост главы попечительского совета РАО, а по новому уставу ожидаемо взяла курс на полное переподчинение академии. Предвидя такой поворот событий, десятки академиков ранее пожаловались помощнику президента Андрею Фурсенко (бывший министр образования), в Госдуму и в Совет Федерации на произвол кабинета министров, но эффекта это не возымело.

«Столь неуважительного отношения к мнению членов академии не было за всю ее 80-летнюю историю», — писали они в своем письме.

Как пишет «КоммерсантЪ», в мае Васильева стала академиком РАО, хотя никогда не была членом-корреспондентом. До того как правительство внесло свои изменения в устав, так сделать было нельзя. «Проходной балл был 39, она его и набрала», — рассказал газете академик РАО, профессор ВШЭ Владимир Шадриков. Статус академика позволил Васильевой, одновременно будучи главой попечительского совета, выдвинуться на пост президента РАО, причем альтернативных кандидатов на выборах не нашлось. Предыдущий президент академии Юрий Зинченко был отправлен в отставку в феврале этого года распоряжением премьера Михаила Мишустина, как утверждается, «по его [Зинченко] просьбе». 

Кроме того, изменения от кабмина существенно расширили полномочия попечительского совета Васильевой и задублировали функции президента академии и её президиума.

Большинство опрошенных газетой академиков при этом поддерживают Васильеву на посту главы РАО, выражая мнение, что академии нужен «сильный лидер», который поможет развивать её, тем более что к мнению экс-министра будут прислушиваться в структурах власти. Впрочем, академик Щадриков считает, что необходимого опыта у Васильевой нет.

Напомним, что в правительстве Медведева Васильева была одним из наиболее одиозных фигур. Многие её инициативы в развитии школы, часто связанные с православием, были восприняты обществом и профессиональным сообществом неоднозначно. В результате в новом составе правительства она не осталась, став фактически единственным ушедшим министром, не получившим равнозначного поста в других структурах.

Рубрика: Общество

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