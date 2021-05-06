Академики пожаловались в Кремль и парламент на вопиющее неуважение правительства

Внесенные в конце 2020 года изменения в устав Российской академии образования вызвали протест со стороны членов РАО. Они говорят, что принятый правительством документ противоречит их собственным предложениям, подготовленным ещё летом: «Столь неуважительного отношения к мнению членов академии не было за всю ее 80-летнюю историю», — говорится в их совместном обращении на имя помощника президента Андрея Фурсенко. Они просят Кремль, а также Госдуму и Совет Федерации принять соответствующие меры.

Как передает РБК, академики недовольны, что новый устав расширяет возможности попечительского совета РАО, который возглавляет (на должности президента академии) одиозный экс-министр просвещения Ольга Васильева и резко увеличивает её возможности, так как она автоматически вводится в состав президиума академии. При этом функции президиума и президента академии дублируются. Кроме того, попечительский совет получает возможность непосредственно влиять на деятельность академии в то время, как академики хотят сделать его решения рекомендательными.

Также снижается ценз на участие в составе академии — для этого больше не нужно предварительно становиться членом-корреспондентом РАО, а члены академии теперь могут входить и в состав попечительского совета. Всё это, как считают авторы обращения, противоречит традициям академии.

В редакции устава, которую подготовили в самой РАО, главным пунктом является независимость академии. Возглавляемый Васильевой попечительский совет по нему «не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность» РАО. Они также хотят расширить сотрудничество госорганов и начать привлекать внебюджетные источники финансирования.

Подписанты этого письма говорят, что правительство просто проигнорировало их редакцию устава: вместо объяснений и рекомендаций там просто взяли и приняли другую редакцию. Академик Владимир Кинелев объясняет, что до этого момента г-жа Васильева не могла стать членом академии, так как не является член-корром. Кроме того, по его словам, у экс-президента академии «вдруг появилось желание» уйти с поста: