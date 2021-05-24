38 уволенных сотрудников заявили о готовности подать в суд на метрополитен

Глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору города Денису Попову по поводу громкого скандала с увольнениями в столичной подземке.

Как еще потерявшие работу сотрудники собирабются защищать свои права, узнал Sobesednik.ru.

– Ранее мы направляли обращение к директору метрополитена Козловскому, – рассказал Sobesednik.ru лидер незвисимого профсоюза Николай Гостев.

– К нам обратились 38 сотрудников, которых вызывали к руководству. Им предложили два варианта на выбор: либо увольнение по соглашению сторон, либо увольнение за прогул.

Часть работников под давлением соглашалась подписать увольнение по соглашению сторон, часть не соглашалась и была уволена за прогул. Мы считаем нарушение трудовых прав неприемлемым.

Профсоюз предложил руководству метро переговоры. В противном случае уволенные работники готовы обратиться в суд. Несколько машинистов подтвердили такие планы в разговоре с Sobesednik.ru. Все они были зарегистрированы на сайте FreeNavalny с подписями за свободу оппозиционному политику и считают, что именно это послужило поводом для их увольнения.

– Тем не менее, мы рассчитываем на благоразумие руководства ГУП «Московский метрополитен» и восстановление уволенных в досудебном порядке, – заявил Sobesednik.ru Николай Гостев.