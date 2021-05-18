"Послал уволенных сотрудников метро куда подальше": Пескову врезали за трусость

Интернет-издание «Открытые медиа» опубликовало статью, в которой утверждало, что после апрельской акции в поддержку Алексея Навального из московского метро было уволен ряд сотрудников, причем некоторые якобы только за регистрацию на сайте.

Вопрос о том, насколько это законно и почему бы власти не заступиться за людей, был задан пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

– Точно мы с вами не знаем, поэтому здесь я не могу сказать. Скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное – это вопрос соответствия Трудовому кодексу. Если там есть нарушение Трудового кодекса, и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности, – сказал Песков.

Естественно, такой невнятный ответ не смог никого ни в чем убедить, поэтому в сети Песков вновь попал под волну хейта.

«Это он так сотрудников метрополитена послал куда подальше? И кто тут трус?!» – уточнил читатель.

«Песков снова переадресовал заданный ему вопрос. Кто бы мог ПОДУМАТЬ?» – иронизирует следующий комментатор.

«Прямо интрига… Чью же сторону выберет у нас прокуратура – сторонников Навального или метрополитена?» – и вновь в комментарии слышна ирония.

«Песков, в прокуратуру, чтобы сократить время на разыскные мероприятия, приходить сразу с тёплыми вещами?» – уточнил один из уволенных сотрудников метро.

«Да уж… «В России нет репрессий!» – кричали они», – объяснил всю суть короткой фразой сибиряк.

«В. В. Путин: «Не нравятся мои законы – обращайтесь в мой суд и к моим прокурорам», – по-своему изложил суть происходящего житель Серпухова.

«А если не уволить таких сотрудников, то как их потом заставить голосовать за «Единую Россию»? Правильно сделали, думают о будущем», – «поддержал» руководство метрополитена пенсионер.