"Димон, а ты тоже теперь меньше омаров кушаешь?": Пескову досталось от россиян

В четверг стало известно, что исследовательский центр «Тинькофф Data» опубликовал информацию о снижении россиянами трат на продукты. То есть, в свете нынешней тяжелейшей экономической ситуации мы просто стали меньше есть. Причем существенно меньше.

«В феврале 2021 года покупки яблок упали на 60%. Более, чем на 40% снизилось число трат на морковь, апельсины, капусту и хлебобулочные изделия. Мясо же стали покупать на 13-25% реже. По данным Росстата, с 30 марта по 5 апреля подорожали маргарин (на 0,6%), баранина и печенье (на 0,5%), говядина, шоколадные конфеты (на 0,4%), колбасные изделия и молоко (на 0,2%), мороженая рыба, сливочное масло, водка и соль (на 0,1%)», – говорится в пресс-релизе исследовательского центра.

Вопрос «Что вообще происходит?» журналисты тут же задали пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. И ожидаемо он свалил все на пандемию.

– Проблемы хорошо известны. Не знаю, насколько соответствуют реальности проценты, приведенные компанией «Тинькофф». Ведется работа, чтобы выправить ситуацию, – сказал Песков.

Он согласился с тем, что доходы населения за прошлый год снизились. Представитель Кремля подчеркнул, что это произошло не только в России, но и в других странах из-за пандемии коронавируса.

Неудивительно, что после такого объяснения в адрес Пескова полетели стрелы критики.

«Надоело слушать одно и то же 20 лет!» – буквально взбешен читатель.

«Работа где-то под ковром идет и идет… Шорох слышен… А цены растут и растут», – иронизирует сибиряк.

«Димон, а ты теперь тоже меньше омаров кушаешь?» – задается логичным вопросом житель Москвы.

«Чтобы вы что-то реально сделали, надо, чтобы получали так же, как мы, и коррупцию искоренили!» – звучит еще один возмущенный глас.