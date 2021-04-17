"За что Песков получает 12 млн в год?": зарплата мужа Навки шокировала россиян

Госслужащие раскрыли свои доходы, и в их отчетах оказалась масса сюрпризов.

На факт, который больше всего поразил россиян, обратил внимание Sobesednik.ru: президент России Владимир Путин, оказывается, официально заработал за 2020 год меньше (почти 10 млн, а точнее – 9 994 692 рубля), чем его подчиненный – пресс-секретарь Дмитрий Песков (12,5 млн).

«Вот объясните мне, как такое возможно: чтобы руководитель получал меньше того, кто на него работает? Что у них там в Кремле за занимательная арифметика такая? Или это такая специальная бухгалтерия – белая, для отвода глаз. Тогда я хочу видеть и неофициальную часть. А что? Плачу налоги, на которые они живут. Имею право!» – пытается докопаться до истины, обсуждая в соцсетях новость о заплатах верхушки российской власти, житель Перми.

Дальше – больше. Мужчина, конечно, глава семьи и все такое прочее. Но вот по бумагам выяснилось, что главный добытчик в семье Дмитрия Пескова и Татьяны Навки – жена пресс-секретаря президента.

Доход супруги Пескова Татьяны Навки в 2020 году составил аж 212,8 млн рублей!

Как Навка сумела заработать такие деньги, ранее сообщал Sobesednik.ru в целой серии материалов. И тут как раз все более-менее объяснимо.

Но вот на какой вопрос россияне никак не могут найти ответ: за что Дмитрий Песков получает, считай, по миллиону рублей каждый месяц.

«Он что вообще делает? – озвучивает общее недоумение пользователь соцсетей.

– Управляет заводом? Строит? Спасает жизни людей? Может, Песков поет хотя бы, как Киркоров?! Только комментирует каждый шаг босса, да так, что, как правило, ничего не поймешь из его заумных формулировок.

Да рассказывает нам, что народ не бедствует, а просто все неправильно понимает. И ЭТО оплачивается в размере 12 млн в год?! Несправедливо!»

«Это как же получается? Высшая власть страны сидит на скотском рационе для прожитухи, а её холопы получают по миллиону в месяц, а нам говорят – крутитесь, как хотите, на 30 тысяч в месяц, да еще и ручки нам целуйте, что на пособии по безработице еще не остались? И брешут, что денег нет», – говорит прописные, в общем, истины, краснодарец.

«Сколько людей в 2020 году умерло от коронавируса. В 2020 году российский ВВП упал на 3,1% (по данным Росстата. – Прим. Sobesednik.ru). А эти… жируют! Зла на них нет!» – возмущается учительница из Саратова.