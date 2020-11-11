Татьяна Навка открыла новый бизнес, о котором заботится Собянин

Деятельность фирмы жены пресс-секретаря российского президента не связана со спортом.

Sobesednik.ru выяснил, что 10 ноября 2020 года на имя олимпийской чемпионки, члена жюри телешоу «Ледниковый период» Татьяны Навки была зарегистрирована строительная фирма «Н-АЙС». Основной вид деятельности компании – работа заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков // фото: Global Look Press

Кроме того, Татьяна Навка как единственный учредитель займется разработкой строительных проектов, производством электромонтажных работ и так далее. В конце перечня из 20 пунктов указана «Прочая деятельность в области спорта».

Навка вошла в строительный бизнес // фото: скриншот "Руспрофайл.ру"

Ранее основным бизнесом фигуристки Навки были постановки ледовых шоу, которые особенно активно проводились в дни новогодних каникул.

Напомним, что 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ об ограничениях в связи с пандемией коронавируса. В столице запрещены массовые зрелищные мероприятия (на которых так лихо зарабатывала Навка в доковидное время) вплоть до 15 января.

Теперь Навка будет кататься по строительным объектам // фото: Global Look Press

При этом власти столицы отметили, что приостанавливать строительство и ремонтные работы на территории Москвы не планируется. В тот же день Татьяна Навка вошла в столь перспективный строительный бизнес...

На портале Госзакупок пока нет информации о получении «Н-АЙС» подрядов. Но вряд ли фирма жены Дмитрия Пескова останется без работы.