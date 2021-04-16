Владимир Путин за 2020 год заработал меньше, чем его пресс-секретарь

Власти начали публиковать декларации о доходах. На сайте Кремля появились данные о заработках политической верхушки. Согласно декларации Владимира Путина, президент за 2020 год заработал 9 994 692 рубля. Это на 268 000 больше, чем в 2019 году, отмечает «Российская газета».

По официальным данным, что у российского лидера есть два гаража и две квартиры (первая — 77 кв. м, вторая — 153,7 кв. м).

У Путина по-прежнему скромный и патриотичный автопарк: «Волга», «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Примечательно, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заработал на 2,5 млн больше, чем его начальник — 12,5 млн рублей, пишут «Свободные».

Коллекция авто не от «АвтоВАЗа»: Мерседес-Бенц V250, «КИА Сид» и снегоболотоход. Вместе с тем во владении Пескова три квартиры, два земельных участка и один жилой дом.

Доход супруги Пескова и вовсе противоречит патриархальному укладу — Татьяна Навка заработала за 2020 год 212,8 млн рублей.