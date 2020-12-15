Соль, госсубсидии и строительство: Навка продолжает хорошо зарабатывать даже в пандемию

После карантинных ограничений устроители ледовых шоу сомневаются, стоит ли проводить представления, на которые смогут прийти только 25% зрителей. Да и те будут вынуждены сидеть в масках.

Продюсер шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» Татьяна Навка даже обратилась к подписчикам в инстаграме: мол, готовы купить билет на шоу или боитесь, что отменят?

Судя по ее же комментариям, Татьяна Навка очень хочет провести представление.

«Какой правильный ответ!» – поблагодарила она подписчика, который сравнил шоу во время пандемии со спектаклями, которые продолжали идти в театрах во время войны.

Теперь Татьяна должна бояться за потери чуть меньше. На сайте Единого портала бюджетной системы РФ появился документ, из которого следует, что Министерство культуры России предоставило субсидию в размере 30 млн рублей на новогодние шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию. Субсидия выделена «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества».

Шоу Навки пройдут с 26 декабря по 7 января в Москве. Многие ли отважатся их посмотреть?

Бухгалтерия

Статьи доходов

Татьяна Навка легко могла бы поставить одно-другое шоу и на свои собственные деньги.

По годовым отчетам, она может зарабатывать в 14 раз больше своего мужа – Дмитрия Пескова. Например, в 2018-м ее доход составил 200 миллионов рублей.

Реклама. Одна из статей доходов Навки – рекламные контракты. Популярная фигуристка является лицом многих модных брендов. Она рекламировала ювелирные украшения, в том числе от Chopard, йогурты фирмы Valio, краску для волос Garnier.

Одна из статей доходов Навки – рекламные контракты. Популярная фигуристка является лицом многих модных брендов. Она рекламировала ювелирные украшения, в том числе от Chopard, йогурты фирмы Valio, краску для волос Garnier. Соль. Несколько недель назад Татьяна увеличила свою долю в компании «ПК «Галит», которая производит крымскую соль. Теперь ей принадлежит 50% компании. «Галит» производит не только технические соли для посыпания дорог, но и косметику. Прибыль по итогам 2019 года составила 47 миллионов рублей. 15,6 млн из них тогда предназначались ей.

Несколько недель назад Татьяна увеличила свою долю в компании «ПК «Галит», которая производит крымскую соль. Теперь ей принадлежит 50% компании. «Галит» производит не только технические соли для посыпания дорог, но и косметику. Прибыль по итогам 2019 года составила 47 миллионов рублей. 15,6 млн из них тогда предназначались ей. Строительство. Месяц назад Татьяна Навка учредила собственную строительную компанию «Н-Айс». Основное направление – «деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика». Также фирма имеет право разрабатывать проекты, строить здания, заниматься ремонтом машин, общественным питанием, врачебной практикой и даже спортивной деятельностью.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №48-2020 под заголовком «Навка продолжает хорошо зарабатывать даже в пандемию».