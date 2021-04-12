"Навку в уборщицы, Пескова – в отставку": пресс-секретарь Путина взбесил россиян

Россияне бурно отреагировали на предложение устроить Навку мыть полы в Кремле с окладом 10 тысяч рублей в месяц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался на днях о том, что нашей стране для выполнения амбициозных задач не хватает мигрантов, которых стало существенно меньше из-за пандемии. Естественно, пройти мимо таких заявлений россияне не могли, ведь огромная часть населения живет за чертой бедности, а нормально оплачиваемой работы не хватает и своим.

Чтобы решить проблему с дефицитом дешевой рабочей силы, интернет-комментаторы предложили Пескову устроить его жену Татьяну Навку «мыть полы» – уборщицей в Кремль за 10 тысяч рублей. И посмотреть, как она на это отреагирует. Первым об этой идее россиян сообщил Sobesednik.ru.

Эта публикация вызвала огромный резонанс в Сети, люди, не стесняясь, принялись полоскать как самого Пескова, так и его жену.

«По словам Пескова, в США Навка мыла полы. А в РФ мыть полы не патриотично?» – задается вопросом читатель Sobesednik.ru.

Напомним, Дмитрий Песков действительно рассказывал о таком эпизоде в биографии Навки.

«Да, жена у меня не бедная, но она и вкалывает. Чтобы стать не бедной, она работала с четырех лет. Скиталась по миру. Когда была нищая Россия в начале своего существования, она уехала жить в Америку... она полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов «Левайс» или сходить в ресторан, который называется «Макдональдс», – делился пресс-секретарь президента в интервью Владимиру Соловьеву.

Поверить в то, что Дмитрий Песков сегодня отправит свою жену драить полы с тряпкой и шваброй в коридорах Кремля – пусть и из самых лучших, патриотических соображений, россияне не могут.

«Как же страшно далеки они от народа… Ну, ничего, отольются кошке мышкины слезы!» – верит сибиряк.

«А что, у шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада жена работала простой уборщицей, и это при его президентстве! Люди, а кто такой Песков? Вот и я думаю, что никто! В отставку его!» – призывает знаток истории.

«Интересно, Пескову за Державу не обидно после таких слов? Хотя у него и таких, как он, наверное, слово Держава в лексиконе отсутствует. Разворовали, нет, разграбили Державу, а теперь пусть мигранты разгребают. Нужно много строить. Но вы видели, как они строят?! Их же в родных странах даже близко к стройке не подпустят, а у нас – пожалуйста», – пытается достучаться до разума пресс-секретаря житель столицы.

«Мигранты – мобильная рабочая сила, которые приезжают туда, где им готовы платить нормальные деньги. У нас и свои внутренние трудовые мигранты есть, которые готовы ехать туда, где есть устраивающая их работа», – замечает Елена Соленая.

«В том то и дело, что это НОРМАЛЬНЫЕ зарплаты только для мигрантов, для которых 30 тысяч ОГРОМНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ, потому что у них на родине зарплаты 10 тысяч на наши деньги максимум. И они к тому же здесь живут вскладчину по 10-15 человек. А для нашего населения это сумма для ФИЗИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ, не более. И это в лучшем случае и на одного человека», – подводит итог дискуссии пользователь.