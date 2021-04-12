Офис Зеленского ответил Пескову, назвав точную дату, когда запрос был отправлен

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила журналистам, что официальный запрос на проведение переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по урегулированию ситуации между Киевом и Москвой был отправлен российской стороне ещё 26 марта, в день, когда только началась эскалация конфликта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что никаких запросов не видел.

«Запрос на переговоры поступил сразу после гибели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины — ещё 26 марта», — передает «Интерфакс» слова г-жи Мендель.

Ранее она заявила, что соответствующее обращение в адрес российского президента было сделано, но на него так и не был дан ответ. Украинская сторона выразила надежду, что это не означает отказа Москвы от мирного диалога. В ответ г-н Песков заявил, что ему ничего не известно ни о каких запросах Украины, а президенту Путину «всегда есть что сказать» на тему «разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».