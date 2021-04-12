Зеленский попросил о переговорах с Путиным, но Кремль пока не отвечает

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что со стороны Киева был сделан запрос о переговорах между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе, но пока ответ не получен. В офисе Зеленского надеются, что это не является сигналом, что в переговорах им отказано.

«В администрации президента, конечно же, есть просьба поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — приводит слова представителя офиса Зеленского Reuters.

Мендель также сообщила, что в ближайшее время президент Зеленский направится в Париж, чтобы провести там по эскалации конфликта и наращиванию Россией войск на Донбассе. По её данным, на восточной границе с Украиной и в Крыму Россия уже разместила по 40 тысяч военных.