В Ростове заметили российские боевые корабли, идущие к Черному морю

В социальных сетях появились фотографии кораблей российского военно-морского флота, которые идут через Ростов-на-Дону в Черное море. Как отмечает Znak.com, в пресс-службе Южного военного округа ранее предупредили о как минимум 10 боевых катерах, которые направятся в Черное море. Официально все войска, стягиваемые на границу с Украиной, находятся на учениях, а активизация со стороны Черного моря может быть связана с сообщениями об отправке туда судов ВМС США.

«Более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», – указывается в сообщении пресс-службы ЮВО. Отмечается, что эти катеры в рамках учений должны совместно с Черноморским флотом пройти проверку «готовности к отражению морских и воздушных десантов».

В пятницу, 9 апреля, стало известно, что боевые корабли ВМС США направляются в Черное море. Об этом официально объявила Турция, партнер США по НАТО, обладающий военным влиянием в регионе. Всё это происходит на фоне стягивания Россией войск к границе с Украиной, которое официальные лица в Москве называют учениями. США и ряд других стран выразили намерение оказать Украине помощь в случае вторжения российской армии, а президент Турции Рэджеп Эрдоган после переговоров с Владимиром Зеленским вновь обратил внимание, что настаивает на территориальной целостности Украины, и подчеркнул, что Турция не признает Крым российским. Он выразил надежду на мирное урегулирование конфликта, заявив, что Анкара окажет Украине «любую необходимую поддержку» в решении этого вопроса. Также Эрдоган поддержал стремление Украины вступить в НАТО.