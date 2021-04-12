Песков о запросе Украины на переговоры с Путиным: "Я никаких запросов не видел"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о направленных офисом президента Украины запросах на переговоры на уровне лидеров двух стран. Он также заверил, что Путину «всегда есть что сказать» на тему «разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала Reuters, что офис президента Украины направил сообщение о желании провести переговоры Зеленского с Путиным, но не получил ответа. Она выразила надежду, что это не является отказом в диалоге.

«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, — объяснил Песков журналистам. — Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы» (цитата по ТАСС).

Также представитель Кремля отметил, что «гражданская война в Украине» (Киев расценивает конфликт на Донбассе как войну с Россией, — ред.) является «большой трагедией для соседей Украины и для Европы в целом», а Россия намерена «заботиться об интересах» русскоязычных граждан на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР «особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством».

Песков также выразил мнение, согласно которому повторение госсекретарем США Энтони Блинкеном тезисов о том, что Россия будет вынуждена «заплатить цену» за свои действия, и призывы к РФ «отказаться от агрессивных действий» приводят к «девальвации» этих выражений: «Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз, заставят заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал представитель Кремля.