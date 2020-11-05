"Навка и Песков шикуют, а мы пашем": россияне открыто взбунтовались против элит

Татьяна Навка спровоцировала новый скандал: подписчики поспорили с ней о том, много ли поводов для гордости в современной России.

4 ноября в России отмечали День народного единства – праздник, который, как показывают социологические опросы, большинство россиян воспринимает как еще один выходной день. Татьяна Навка в этот день опубликовала в своем Instagram обращение к подписчикам:

– Сила единства нашей страны вписана в летопись мировой истории не единожды! Нам есть чем гордиться, на кого равняться, на каких примерах учиться, и главное понимать, что даже при всех наших различиях мы единое целое. Большая великая многонациональная страна – Россия, С Днём Народного Единства!

Преисполненный пафосом пост разделил фолловеров фигуристки, которая является женой Дмитрия Пескова, многолетнего пресс-секретаря президента Владимира Путина, на две половины. Одни благодарили Навку, выражая солидарность с ее приподнятым настроением и гордостью за единство нации. Другие, наоборот, отмечали, что ни о какой общности сейчас и говорить не приходится.

– Все верно! Жаль только, что гордимся мы исключительно прошлым, – отметила svetlana_aleksandrovna001. – А в настоящем есть чем гордиться? Вот уже долгие годы ждем... великих побед.

Пользователь с ником svsvsv007 добавил свою порцию критических замечаний: «Чем гордиться? Что всю страну развалили – заводы, образование, медицину? Что было построено в СССР, этого в Росссии уже нет. Одни олигархи обогащаются на народных богатствах».

– Не хотелось бы слышать о «средней» пенсии и «средней» зарплате, где суммируются наивысшая и наимизернейшая, – с горечью отметила na.taliia1941.

Andrewstern1976 подчеркнул, какая пропасть, по его мнению, разделяет Навку с Песковым и всех остальных россиян: «Да, пусть вся страна зарабатывает деньги (в рублях), а тратить и шиковать будете вы и Песков в валюте! А мы продолжим собирать всей страной на лечение детям! Далеки вы от народа!»

– Сила единства нашей страны – не в нищете ваших граждан. Никто не завидует, но вы, так называемая элита, устраиваете постоянно себе пиры во время чумы... Посмотрите, в каких условиях лечится простой народ в больницах – в скотских условиях, – высказалась на странице Навки mamievatoma.

Svetlana_chernetsova0712 также остудила пыл фигуристки, рассказав ей свою правду:

– Великая многонациональная страна Россия, ты в большой беде, в плесени частной собственности, в преступлениях капитала, который не знает границ ради сверхприбылей. Народ твой стонет и плачет, терпит и чего-то ждёт.

Повсюду ложь и двуличие. Нет медицины, нет хорошего образования, нет гордого своим трудом рабочего человека – есть умотанные, перегруженные работой люди. В стране это называется оптимизацией.

Родина моя! Плачет душа о тебе и твоём народе. Приватизаторы твоих недр ничего не сделают для твоего расцвета, только гонка вооружения, чтобы защитить источники доходов. А семья у нас, – поясняет подписчица Навки, – начиная с прадедов, очень трудовая. Как трудились мои родители, моя мама особенно, спортсмены отдыхают...