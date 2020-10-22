"Срочно развод!": Навке посоветовали бросить Пескова

Россияне объяснили знаменитой фигуристке, почему она в последнее время стала объектом ненависти.

Татьяна Навка – олимпийская чемпионка, знаменитая на весь мир спортсменка. До брака с Дмитрием Песковым фигуристка пользовалась всеобщей любовью, однако в последние годы отношение россиян к Татьяне стало меняться. Больше всего пользователей Сети возмущают ее совместные фотографии с супругом, пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Последний такой пост стал весьма показательным. Навка выложила в Instagram снимок, сделанный за кулисами МХТ им. Чехова после просмотра спектакля «Мужья и Жены».

– Актуальная тема во все времена в постановке Константина Богомолова по произведению Вуди Аллена в исполнении потрясающей команды наших актёров! – подписала Татьяна снимок, на котором она изображена с мужем, Игорем и Вадимом Верниками, Дарьей Мороз, Софьей Эрнст. – Я в восторге! Чёткая подача, верные слова, различные варианты развития отношений, яркие «типажи» мужей и жён... в итоге складываются в нетривиальный спектакль о судьбах людей! МХТ один из мной любимых театров, постановки которого всегда заставляют в итоге задуматься вне зависимости от жанра спектакля, который ты только что посмотрела!

Фото Татьяны Навки с мужем в МХТ вызвало у пользователей новую волну ненависти к спортсменке // фото: соцсети

Навка пояснила, что в зале театра «все находились в масках», соблюдая требования, и сняли их только для фотографии. Однако это замечание не спасло ее от волны хейта. Спортсменке напомнили, что билеты в столичный театр по карману далеко не всем россиянам, раскритиковали выражение лиц на фото. «Все улыбаются одинаковыми улыбками, как неживые. Где великий Валерий Плотников?» – негодовали фолловеры.

– Боже, сколько ненависти к Навке стало. Раньше такого не было. Татьяна, вам надо срочно разводиться с Песковым! – посоветовал один из поклонников фигуристки, намекнув, что негативное отношение к пресс-секретарю президента перекинулось на Навку автоматически.

Реакция Татьяны Навки на это предложение пока неизвестна.