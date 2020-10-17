Главные женщины в жизни Пескова: три жены, две дочери и мать, которую он прячет

17 октября пресс-секретарь президента, ставший после женитьбы на Татьяне Навке еще и светским персонажем, отмечает 53-летие.

В России есть несколько человек, чья власть распространяется на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Среди них – его любимые женщины. Ради них топ-чиновник АП может жениться в 21 год, ставить репутацию под удар и даже сбривать усы.

Первая жена – Анастасия Буденная, внучка маршала

Когда Дмитрий Песков сыграл свадьбу в первый раз, лет ему было меньше, чем сейчас его знаменитой дочери – 22-летней Лизе Песковой. Свадьба выпускника Института стран Азии и Африки МГУ и внучки знаменитого советского маршала была зарегистрирована в ЗАГСе уже на следующий год после знакомства в гостинице «Интурист» (Анастасия работала там переводчиком). Молодые росли в одном кругу – советской дипломатической элиты, каждый из них неоднократно бывал за границей. Когда Дмитрий получил должность атташе в Турции, вся его семья – жена и новорожденный сын, которого назвали Николаем, – легко перебралась вместе с ним за рубеж. Там же, в Турции, спустя пару лет, этот брак и завершился.

Говорят, Анастасия слишком сильно любила шумные компании, пела под гитару и всячески эпатировала общество, что только мешало карьере начинающего дипломата. После развода она перебралась в Англию, несколько раз выходила замуж, стала матерью еще пятерых детей.

По некоторым сведениям, первая жена Дмитрия Пескова умерла в 2012 году.

Вторая жена – Екатерина Солоцинская, дворянка

Следующая женщина в жизни Дмитрия Пескова так же оказалась дочерью известного дипломата – Владимира Солоцинского, чьи предки были дворянами.

Сразу после свадьбы, в 1994 году, Песков получил престижное место в центральном аппарате МИД России. Жена была на 10 лет младше мужа, на момент свадьбы ей едва исполнилось 18. В этом браке у Песковых родилось трое детей: дочь Лиза, сыновья Мик и Дени.

Брак продолжался 16 лет и закончился новостью о связи пресс-секретаря Владимира Путина с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

На самом деле отношения угасли намного раньше. В откровенном интервью Tatler Екатерина рассказала, что последние три года жила с мужем «параллельными жизнями»: «Разлад между нами начался еще в 2011 году. Дима практически всё время был на работе».

Затем Екатерина узнала об изменах и не смогла простить мужа.

Екатерина Солоцинская

«Нам удалось сохранить дружбу. Иногда Дима меня снова зовет замуж, – говорила Екатерина в 2014 году. – Я признаю, что люблю его, а он любит меня. У нас много общих друзей, воспоминаний. И Дима – заботливый и ответственный отец, а я живу полной жизнью, делаю что хочу и чувствую себя счастливой».

Дочь – Лиза Пескова, королева эпатажа

Старшая дочь – единственная из пятерых детей Дмитрия, кому удалось стать по-настоящему популярной. И для этого влиятельному папе ничего делать не пришлось. Небедная Лиза изучала маркетинг во Франции и успела стать вице-президентом фонда развития франко-русских исторических инициатив. Но самые яркие свершения она сделала в своем Instagram. Там она одобряла казни гомосексуалистов в исламе, говорила, что не хочет жить и учиться в России, и признавалась, что у них с отцом разные взгляды на политику.

В сентябре прошлого года Елизавета вступилась за арестованного актера Павла Устинова, которого задержали во время митингов в центре Москвы. Пескова назвала это дело «абсурдной несправедливостью». Отцу приходится мириться с характером дочери. А ей, в свою очередь, пришлось смириться с распадом семьи.

Дмитрий Песков с дочерью Лизой

«Когда узнала про Таню, почувствовала себя между двух огней – с одной стороны папа, с другой – мама», – признавалась девушка, добавив, что сам Дмитрий Песков был в шоке, когда понял, что его тайна уже известна дочери.

Тем не менее, о конфликтах Лизы Песковой с Татьяной Навкой слышать ни разу не приходилось.

«Давала много советов, которые касались личной жизни. Никогда не давила. Не была как те злые мачехи из сказок», – рассказывала Лиза о новой любви отца.

Ради дочери Дмитрий Песков готов на многое. В 2018 году он внезапно появился на публике без своих знаменитых усов. Как выяснилось, папа просто поспорил с дочкой, что сбреет растительность, если та успешно сдаст ЕГЭ. Результат экзаменов был налицо.

Третья жена – Татьяна Навка, фигуристка-разлучница

Кстати, усы не давали покоя и нынешней жене Дмитрия – Татьяне Навке.

– Признаюсь честно, вообще никогда даже не могла представить себе, что мой супруг будет иметь такие шикарные усы, – откровенничала спортсменка, которая познакомилась со звездой российской политики в 2010 году на дне рождения общего друга.

«Не могу сказать, что влюбилась в Диму с первого взгляда. Скорее даже наоборот, он мне не очень нравился. Это был совсем не мой типаж. Я долго сопротивлялась, понимая сложность ситуации: там семья, трое детей и вообще все это ужасно».

По словам Татьяны, отношения между ними начались только через год. Влюбленные еще несколько лет скрывали роман и поженились только в августе 2015-го.

Свадьба Дмитрия Пескова и Татьяны Навки

Самым примечательным событием свадьбы в Сочи стали часы с черепом за 37 миллионов, которые заметили на руке у Дмитрия Пескова. Такие траты невозможно сопоставить с доходом чиновника. Позже молодожен назвал их подарком невесты: «А на какие деньги, это никого не касается».

Брак с Татьяной Навкой сделал фигуру Пескова ещё более публичной. Откуда, если не из интервью фигуристки, мы бы узнали, что:

– Дима рукастый, домовитый мужик. Он контролирует абсолютно все в нашем доме. Если где-то что-то отвалилось, то Дима все сам чинит, – описывала Татьяна своего супруга- потомственного дипломата.

21 августа 2014 года, за год до свадьбы, Татьяна родила Пескову дочь, которую назвали Надеждой.

Младшая дочь – Надежда, из-за которой рыдает отец

Общая дочь Дмитрия и Татьяны оказалась рядом со льдом уже через год после рождения – поехала вместе с мамой в Сочи, где та участвовала в шоу «Ледниковый период». К пяти годам Надя занимается фигурным катанием, гимнастикой, учит иностранные языки и даже посещает уроки музыки – играет на фортепиано.

Татьяна Навка с дочерью Надеждой

«Ее рабочий день фактически сопоставим с моим, – вздыхал Дмитрий после ледового шоу, в котором Надя уже принимает участие. – Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу. Но Таня сама имела такое детство, все время тренировалась. Она считает, что дочка так же должна продолжать. Конечно, возникают споры. Я спорю, отстаиваю права ребенка».

Судя по Instagram Татьяны Навки, в котором много снимков с дочерью, победителем в спорах чаще выходит мать.

Кто мать Пескова – неизвестно

А вот о матери самого Дмитрия Пескова нет ни одного упоминания в открытых источниках. Сам пресс-секретарь президента о ней тоже никогда не рассказывал.

Иван Козлов

По материалам «Татлер», «Газета.ру», «Телепрограмма», ТАСС