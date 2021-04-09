"Пусть Навка моет пол в Кремле за 10 тысяч": Пескову врезали за слова о нехватке мигрантов

Россияне жестко отреагировали на заявление Дмитрия Пескова об остром дефиците дешевой рабочей силы.

Пресс-секретарь президента, муж фигуристки Татьяны Навки неожиданно признался, что России катастрофически не хватает трудовых мигрантов, чье количество сократилось на фоне пандемии.

«Могу констатировать реальность, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих мигрантов нам не хватает для реализации амбициозных планов постройки. Мы должны строить больше, чем строим сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии. Те же самые рабочие руки нужны в сельском хозяйстве», – сообщил Песков.

Причины, по которой многие трудовые мигранты не могут вернуться в Россию со своей родины, в дороговизне билетов и закрытых из-за пандемии коронавируса границах. Но куда важнее, что в нашей стране сейчас присутствуют серьезная нехватка рабочих мест для своих, низкие зарплаты, и огромная часть населения живет за чертой бедности.

Естественно, что в Сети слова пресс-секретаря Владимира Путина встретили крайне негативно.

«Вам нужны мигранты при 20 миллионах, живущих за чертой бедности? Это как?» – задает риторический вопрос житель Калуги.

«Платите достойную зарплату соотечественникам, и тогда на любую должность будут желающие. Ах, да, тогда же не будет баснословных прибылей... А использование труда бесправных мигрантов за копейки – это, по сути, использование рабского труда нищих граждан ближнего Среднеазиатского зарубежья», – считает еще один россиянин.

«Это на замену вымирающему коренному населению? Не хватает дешевой рабочей силы?» - звучит еще один риторический вопрос.

«А вы свою жену Навку устройте в Кремль мыть полы за 10 тысяч в месяц. Помогите Отечеству», – с сарказмом комментирует москвич.

«У всех наших власть предержащих наёмный персонал по обслуживанию их дома получает намного больше, чем обычные и простые россияне на полях и заводах, в школах и больницах... Далеко ходить не надо, наглядный пример. На моих глазах выросли два парня. Один 7 лет отучился и теперь лечит людей за 45 тысяч на руки (это в ХМАО, при дополнительной нагрузке к ставке), а другой – его одноклассник без образования – возит чиновника из администрации и деньги не считает», – привел пример житель Югры.

«Платить надо людям и самое главное вспомнить КЗОТ. Сейчас даже солидные частные фирмы предлагают работникам рабочий день по 12 часов с одним выходным в неделю. Эта наглость работодателей порождена неимоверными налогами и поборами, в том числе и на зарплату. И эмигранты не спасут такую «экономику» никогда», – ставит точку пермяк.