Денег нет даже у работающих: депутат раскрыл реальный уровень бедности в России

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева, бедность в стране в два раза превышает официальные данные и находится на отметке в 40%, сообщает Ura.ru.

Коломейцев рассказал: «Бедность у нас достигла крайних размеров. По официальной статистике, она порядка 20%. А если посчитать... есть такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет где-то 40%».

Методика лишения основана на том, что при подсчете уровня бедности учитывается анализ степени удовлетворения потребностей, а сам перечень лишений определяется экспертами или самими респондентами. Например, в перечне могут быть вопросы о том, есть ли у опрашиваемого возможность покупать себе мясо два раза в неделю, может ли он позволить себе отдых за границей или сделать ремонт.

Депутат считает, что в России «перевернутая» система определения бедности. По его словам, это означает, что в стране даже работающие могут быть бедными.

Так, по методике Всемирного банка, в России для причисления к среднему классу достаточно получать порядка 17 тысяч рублей. Исходя из данной методики, президент страны Владимир Путин отмечал, что уровень бедности в 2020 году находился на отметке в 13,5%, а через десять лет удастся снизить этот показатель до 6,5%.

Напомним, что год назад президент утверждал: 70% россиян уже можно отнести к среднему классу.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил о новом повышении пенсионного возраста, готовящемся в стране, за что был раскритикован пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.