"Подозрительно бедных" лишат пособий на детей: кого коснется и справедливо ли это

Экономист Андрей Мовчан прокомментировал предложение Минтруда об ограничении выплат «детских денег».

Кого считают «подозрительно бедным»

Речь идёт о семьях с формально низким доходом и значительным имуществом. Ранее в Минтруде сталкивались с региональными обращениями НКО, которые критиковали низкую адресность пособий на детей. Организации обращали внимание министерства на то, что запросы о выплатах часто поступают со стороны граждан с «серыми» доходами. Таким образом, наличие существенного имущества у семьи с формально низкими доходами станет препятствием для получения пособия.

В частности, бедными перестанут считать семьи, у которых есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Также выплаты ограничат россиянам с неофициальным доходом. Но кто и как будет вычислять такие семьи, пока не сообщается.

«Чтобы получить пособие на ребенка, надо быть нищим»

В Сети эта инициатива вызвала бурное обсуждение.

«Минтруда полагает, что бедный гражданин должен быть абсолютно нищим, чтобы иметь право получить на ребенка мизерную сумму в пределах прожиточного минимума. То есть чиновники не помогают борьбе с бедностью, а удерживают россиян в рамках этой бедности. Это саботаж указов президента!» – жестко высказался о такой инициативе депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Интересно, а кто будет определять, кто из россиян бедный, а кто подозрительно бедный? И да, справедливо было бы классифицировать и другую группу – на богатый и подозрительно богатый», – вторит ему возмущенный россиянин.

«Следующая новость: пенсионный фонд перестанет платить пенсии подозрительно долго живущим россиянам. Видимо, опять желают властелины повысить себе зарплаты и пенсии за счет среднего класса с доходом в 17 тысяч на семью. Мало того, что «подозрительно бедные», так еще и 50 рублей из бюджета получают. А бюджет не резиновый! А как же 25% бабушкиной квартиры, которая в вашей собственности? Вы не бедные, вы просто притворяетесь», – иронизирует житель Калуги.

Андрей Мовчан: Нужны жесткие критерии для более адресной помощи

Sobesednik.ru связался с экономистом Андреем Мовчаном и услышал противоположную точку зрения.

– Минтруда все делает правильно, потому что эта помощь должна быть более адресной, ведь критерии слишком мягкие, – считает Мовчан. – Если у людей есть много дорогого имущества, то, наверное, они в помощи не нуждаются. Так что такой подход можно только приветствовать и считать правильным. Ведь надо понимать, что эта помощь – это деньги налогоплательщиков. А почему они должны кому-то помогать, если человек и так не беден?

– Не попадут ли под одну гребенку в этой инициативе Минтруда все поголовно? Например, если у вас есть автомобиль, то вы автоматически становитесь «подозрительно бедным»?

– Не думаю, – отвечает Андрей Мовчан. – Ведь насколько я понимаю, в этой инициативе речь идет о дорогом автомобиле и дорогом жилье. Скажем, если вам не на что купить еду, то зачем вам дорогой автомобиль?

Я могу привести в пример себя. Считаю себя человеком не бедным и сам мог бы помогать кому угодно. Но мой уровень дохода – ноль, потому что прибыль я инвестирую в свой бизнес, а живу на деньги, которые когда-то отложил. Так что формально и я мог бы подать заявление и получать эту помощь от государства. Но зачем? Для этого и нужны более жесткие критерии, о которых говорит Минтруда.

При этом я замечу, что вопросов на самом деле и к правительству, и к государству у меня хватает, в том числе и по налогам. Но в данном случае это никак нельзя связывать с адресной помощью, о которой мы говорим.