В правительстве хотят лишить соцподдержки россиян, скрывающих реальные доходы

Минтруд выступил с инициативой ограничения социальной поддержки в отношении людей, чьи расходы не соотносятся с их формально низкими доходами. Например, если у гражданина несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека или несколько дорогих авто, он не будет иметь права получать пособия на детей, даже если его «белые» доходы формально позволяют это делать.

Как пишет «КоммерсантЪ», в предложении содержится масса оговорок, позволяющих настраивать ограничения и пытаться выявить действительно нуждающихся в помощи. Впрочем, несколько заданные ведомством параметры позволят это сделать, не задев интересы этой категории граждан, непонятно.

Газета обращает внимание, что подход, при котором происходит оценка имущественной обеспеченности в отрыве от официальных доходов, известных ФНС, несвойственен для России и может стать уникальным явлением в экономической политике. В министерстве при этом настаивают, что подобные ограничения россияне едва ли сочтут жесткими.

Предполагается, что если достаточно обеспеченные люди с высокими неформальными доходами намерено пользуются слабостью механизма адресной помощи и обращаются за соцподдержкой, это дискредитирует программу в глазах населения. При этом никакой юридической ответственности за это не предусмотрено.

В случае успеха предложенного Минтрудом подхода властям как минимум частично удастся обозначить людей с «черными» или нелегальными доходами. О возможности использования этого механизма в других областях, например, для борьбы с коррупцией в государственных учреждениях, в сообщении ничего не говорится.