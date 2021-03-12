Правительство поручило Минфину проработать идею введения продуктовых карточек

Правительство решило доработать идею Минпромторга, предложившего перечислять малоимущим гражданам деньги, которые те смогут потратить только на продукты питания. Соответствующее обращение направлено в Минфин Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

По сути предложение ввести в стране «продуктовые сертификаты», что ранее не исключил президент РФ Владимир Путин, — это очередная реинкарнация талонов на еду или одной из форм адресной экономической поддержки граждан. Их обсуждение безрезультатно идет в кабмине идет уже много лет. Недавно Минпромторг выступил с идей выдавать их деньгами на банковскую карточку, но никакой конкретики в предложении не было.

Перечислять средства поддержки предлагают только на карты «Мир», причем сделать так, чтобы потратить заявленную сумму можно было исключительно на обозначенные продукты. Способ реализации не приводится. В предложении Минпромторга упор делался на то, чтобы люди могли покупать исключительно «здоровую» еду от отечественных производителей. В материале «Известий» о реакции правительства об этом ничего не говорится.

При этом пресс-служба кабмина подтвердила факт обращения в Минфин по этому вопросу, однако заверила, что это не означает возобновления дискуссии о возвращении продовольственных талонов. Там это назвали «технической процедурой межведомственного взаимодействия».

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов пояснил, что Минфин обычно отказывается финансировать подобные проекты, но их аналоги уже действуют в ряде регионов. По его мнению, в этом случае создание единого федерального подхода является логичной мерой.

Отмечается, что в случае введения такого рода адресной помощи, власти одновременно смогут поддержать ретейл и производителей, так как малоимущие граждане, получив средства, потратят их в магазинах. Эксперты обращают внимание, что подобные меры широко применяются, например, в США, хотя в России тема продуктовых карточек автоматически приобретает негативный оттенок из-за печального опыта их применения в прошлом.