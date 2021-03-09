Главные проблемы россиян: рост цен, бедность, коррупция и безработица – "Левада"

Согласно опросу «Левада-Центра»*, большинство россиян выделяют социально-экономические проблемы как самые значимые для современного российского общества. На первом месте со значительным отрывом наиболее острой темой респонденты называют рост цен — это волнует 58% россиян.

Ещё 40% считают самой вопиющей проблемой России «бедность, обнищание большинства населения». На третьем месте идет коррупция с 39%. Немного отстает от неё рост безработицы с 36%. Замыкает пятерку ключевых проблем россиян «резкое расслоение на богатых и бедных» — на неё указывает почти каждый четвертый респондент (26%).

На уровне 20-23% идет дороговизна лекарств и медицинских услуг, экономический кризис, экологические проблемы и недоступность образования. 19% опрошенных указали на рост наркомании и культурно-нравственное падение общества.

Проблемы с мигрантами, чиновничий беспредел, недовольство судебной системой и грубость полицейских волнуют от 15 до 11% россиян.

При этом в динамике недовольство ростом цен и прочими экономическими проблемами, в основном, снижается. Например, на рост цен после 2014 года жаловались больше 80% россиян, затем подъем недовольства был в 2018 году, но уже на уровне 70%. Всё это время скачкообразно растет лишь недовольство коррупцией, которое только начинает достигать уровня 2014 года, после которого это тема перестала мучить значительное количество россиян — тогда показатель упал до 20%.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».