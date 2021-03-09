"Единая Россия" пока не введет уголовную ответственность за слухи о росте цен

Первый заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что партия не поддержит инициативу своего коллеги единоросса Анатолия Выборного, который предложил сажать людей на три года в колонию за распространение слухов о росте цен.

«Сама эта проблема нуждается в серьезном экспертном обсуждении, без которого никакие законопроекты поддержаны быть не могут. Свой законопроект депутат не согласовывал и не прорабатывал с фракцией, поэтому поддержан он не будет», — заверил Исаев (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что Выборный разработал законопроект, который вводит уголовную ответственность за распространение не соответствующих реальности данных о ценах на продукты питания, что, по его мнению, может стать причиной «панического спроса на базовые группы продуктов». За это он предлагает штрафы до 500 тысяч рублей для физлиц и до 800 тысяч — для юрлиц. Также законопроект предусматривает лишение свободы сроком до трех лет за фейки о ценах на еду.