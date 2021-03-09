Уголовки за слухи о ценах, массовая дезинформация о вакцинах и ЕС. Главное к 9 марта

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный считает, что нужно ввести уголовную ответственность за распространение ложной информации о росте цен на еду. Он разработал законопроет, который предусматривает до трех лет колонии за слухи, вызывающие рост цен или дефицит товаров, пишут «Известия». Президент «Опоры России» Александр Калинин заверил в негативной реакции бизнеса.

Международный олимпийский комитет отказался признавать сына Александра Лукашенко Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Беларуси. Ранее этот пост занимал сам диктатор. Также там не признали членом исполкома НОК президента федерации хоккея Дмитрия Баскова, которого оппозиция считает лично причастным к убийству одного из их сторонников.

В США людям, прошедшим курс вакцинации от коронавируса, разрешено общаться без маски и дистанции. Также допускается свободное общение между привитыми и людьми из группы низкого риска, например, привитая бабушка может без маски общаться с внуками, сообщает Associated Press.

Европейская служба внешних связей сообщает, что Кремль стоит за массовой кампанией по дезинформации о странах ЕС. «Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию», — приходят к выводу эксперты. Францию атакуют почти в два раза реже. Для этого используются официальные лица и прокремлевские СМИ, передает Deutsche Welle. Одним из механизмов пропаганды называется создание образа, согласно которому почти все политики в Европе — принимающие «иррациональные» решения «русофобы».

Тем временем Белый дом заявил о попытках России подорвать доверие к западным вакцинам Moderna и Pfizer. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что президент Байден следит за этой темой, а представитель Госдепартамента США Нед Прайс уточнил, что речь идет о «четырех российских онлайн-платформах, которые работают под управлением разведслужб и распространяют дезинформацию о вакцинах». Подобные угрозы выявил Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США, обращает внимание «Би-би-си».

Экс-президент США Дональд Трамп все же позволил республиканцам использовать его имя для сбора пожертвований, пишет Bloomberg. Ранее сообщалось, что из-за этого он намерен судиться со своей партией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что «устала быть козлом отпущения» за низкие темпы вакцинации. Она предлагает считать отвественными за это компанию AstraZeneca, которая до марта поставила лишь 11 миллионов доз вакцины вместо 40 миллионов. Для сравнения, в ЕС вакцинированы порядка 10% населения, тогда как в США почти 28%, а в Великобритании — 35%. В России показатель едва достигает 5%.

Белый дом полагает, что односторонние санкции против Венесуэлы оказались неэффективными. Как говорится в заявлении американского руководства, они не смогли должным образом повлиять на «электоральный результат». Отменять их США однако не намерены. Впрочем, по словам американских чиновников, такие санкции никогда не бывают эффективными. Для достижения эффекта власти США считают нужным международное давление на режим Николаса Мадуро.

Роскомнадзор направил Telegram требование о блокировке ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян, пишет «КоммерсантЪ». Опрошенные газетой эксперты полагают, что мера может оказаться неэффективной, однако перспектива уголовной ответственности снизит популярность сервисов.