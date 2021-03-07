ОНК за Литвинович, прослушка Вучича, взлом ПО от Microsoft. Главное к 7 марта

Члены ОНК Москвы выступили в поддержку Марины Литвинович, потребовав прекратить попытки исключить её из организации: «Даже сама возможность исключения одного из самых активных членов комиссии по надуманному поводу подрывает доверие к ОНК как к институту гражданского контроля за соблюдением прав человека. И нарушает Закон об Общественном контроле», — говорится в открытом письме, которое публикует правозащитник Лев Пономарев* в своем блоге на «Эхе Москвы». Кроме него под текстом подписались уже около 20 человек. Все они уверены, что исключать Литвинович не за что.

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что телефонные разговоры президента страны Александра Вучича, а также его братьев и сына незаконно прослушивали 1572 раза. За этим, по данным ведомства, стоят высокопоставленные чиновники МВД. «Мы получили неопровержимые доказательства того, что в отношении президента и его семьи велась прослушка», — приводит слова Вулина газета «Политика». Ранее считалось, что к этому может быть причастна мафия.

В Санкт-Петербурге полиция пять дней искала человека, который позволил себе написать в вагоне поезда метро что-то обидное про президента РФ Владимира Путина. В вагоне не было камеры, поэтому поиски затянулись. С 25-летнего гражданина взяли подписку о невыезде, возбудив против него уголовное дело, пишет «Комсомольская правда». Отмечается, что ранее он уже был судим по статье, связанной с наркотиками.

Около 20 тысяч частных компаний по всему миру стали жертвами хакерской атаки из Китая через взлом программы Exchange Server от Microsoft, в которой злоумышленникам удалось найти уязвимость. Об этом пишет Reuters. Ранее об атаке сообщала и сама Microsoft.

По данным The Washington Post, которые подтверждает и CNN, Белый дом рассматривает возможность создания объединенной координационной группы, которая займется оценкой ущерба.

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Республиканской партии перестать использовать его фигуру для привлечения пожертвований: он остается республиканцем, но его политические предпочтения «не дают никому — ни друзьям, ни врагам — права использовать его внешность без явного разрешения», поясняет юрист Трампа (цитата по Politico).

В Испании продолжаются протесты против ареста рэпера Пабло Аселы. Как пишет El Periodico, не менее тысячи людей вышли на улицы Барселоны. Несмотря на то, что протестующие кидали в полицию бутылки, о задержаниях не сообщается.

С сегодняшнего дня в России нельзя высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, даже его они не заплатили за проезд. Это касается лишь детей, которые едут одни, без родителей.

*Льва Пономарева власти РФ считают «иностранным агентом»